ໂຄວິດ-19 ເອົາຊີວິດ ຄົນລາວ-ອາເມຣິກັນ ໄປອີກ 2 ຄົນໃນເດືອນຜ່ານມາ ທັງເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນ ຕ້ອງນອນໂຮງໝໍ

ກໍລະນີຄົນປ່ວຍ ແລະເສຍຊີວິດຍ້ອນຕິດໄວຣັສ ໂຄໂຣນາ ກໍາລັງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມ ຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນສະຫະລັດຊຶ່ງເປັນປະເທດນໍາໜ້າໝູ່ໃນໂລດໃນເລື້ອງ ການລະບາດ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນປະມານສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້. ລັດໂອຮາຍໂອ ແມ່ນເປັນລັດນຶ່ງທີ່ມີການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດນີ້ ແລະກໍເສຍຊີວິດຫລາຍໃນຊ່ວງໄລຍະສອງເດືອນມານີ້ເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງກໍຄືມີອັດຕາ ຄົນຕິດພະຍາດນີ້ລາຍໃໝ່ເພີ້ມຂຶ້ນປະມານ 1 ພັນຄົນໃນແຕ່ລະມື້ ແລະ ກໍເສຍ ຊີວິດໄປສະເລ່ຍແລ້ວ 13 ຄົນຕໍ່ມື້, ອີງຕາມສະຖິຕິຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງພະແນກ ສາທາລະນຸສກຂອງລັດດັ່ງກ່າວ. ຕາມການບອກເລົ່າຂອງທ່ານ ພີດ ສະກຸນຄູ ຈາກເມືອງໂຄລອມບັສ ແລ້ວໃນຈໍານວນຄົນປ່ວຍ ແລະນອນໂຮງໝໍຍ້ອນຕິດ ພະຍາດນີ້ກໍມີ ຄົນລາວຢູ່ໃນເມືອງ ທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ນັ້ນປະມານ 4 ຄົນ ແລະກໍ ມີຊາຍໄວ 55 ປີ ຜູ້ນຶ່ງທີ່ຫາກໍ່ລອດ ຊີວິດມາໄດ້ພາຍຫລັງນອນໃສ່ເຄື່ອງ ຊ່ວຍຫາຍໃຈໃນຫ້ອງມໍລະສຸມ ເປັນເວລາເດືອນກວ່າ ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນອກນັ້ນແລ້ວ ພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງເອົາຊີວິດຂອງຄົນລາວຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດໄປຕັ້ງຫລາຍຄົນທັງແກ່ແລະໜຸ່ມໃນເດືອນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຄົນນຶ່ງອາຍຸປະມານ 63 ປີ ຢູ່ເມືອງອາມາຣີລໂລ, ລັດເທັກຊັສ, ຊຶ່ງ ທ່ານພີດ, ຫົວໜ້າວົງດົນຕີລາວຊາວ ທີ່ມັກໄປເລາະສະແດງ ຄອນເສີດຢູ່ໃນ ລັດ ຕ່າງໆ ນັ້ນ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ອີກຜູ້ນຶ່ງກໍຄືແມ່ຍິງອາຍຸ 32 ປີ ໃນເມືອງດຽວກັນ ກັບທ່ານພີດນັ້ນເອງ ທີ່ຫາ ກໍເສຍຊີວິດໄປໃນ 2 ອາທິດຜ່ານມານີ້, ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງທ່ານ.
ມາຮອດວັນທີ 2 ກໍລະກົດ (ມື້ວານນີ້) ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ມີກໍລະນີຄົນຕິດເຊື້ອ ໄວຣັສ ໂຄໂຣນາທັງໝົດ 2,660,200 ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຢູ່ລັດ ໂອຮາຍ ໂອ ແມ່ນມີ ເກືອບຮອດ 52,900 ຄົນແລ້ວ ແລະຄົນຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວກໍເສຍຊີວິດໄປ 2,860 ກວ່າຄົນແລ້ວ.
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