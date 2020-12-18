ໂຕຣອນໂຕ ມີຄົນລາວຈຳນວນນຶ່ງ ຕິດ ແລະເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19

ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງ ໃນເຂດນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ປະເທດການາດາ ກ່າວວ່າ ການລະ ບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນເຂດທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ກໍມີການກັກໃຫ້ຢູ່ກັບຢ້າວກັບເຮືອນຫຼາຍເທື່ອຫຼາຍທີມາແລ້ວ ແລະກໍມີຄົນລາວຈຳນວນນຶ່ງຕິດພະຍາດນີ້. ທ່ານບຸນຫຼາຍ ເດດອຳໄພວັນ ກ່າວກ່ຽວກັບການລັອກດາວໃຫ້ຢູ່ກັບຢ້າວກັບເຮືອນແລະການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນລາວສູ່ຟັງວ່າ:
ທ່ານບຸນຫຼາຍກ່າວວ່າ ການເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຂອງຄົນລາວກໍມີຢູ່ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນພວກກ່ຽວມີພະຍາດຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ໂຄວິດເຮັດໃຫ້ອາການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ແລະພາໃຫ້ເສຍຊີວິດ. ທ່ານໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຕື່ມວ່າ:
ນະຄອນໂຕຣອນໂຕແລະເຂດອ້ອມແອ້ມ ມີຊຸມຊົນລາວອາໄສຢູ່ປະມານ 40,000 ຄົນ ຍ້ອນມີິເມືອງຕ່າງໆຕັ້ງຢູ່ຕິດໆກັນ.
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