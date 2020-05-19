ເຂດທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ລາຍທໍາອິດ ແລະຮ້າຍແຮງ ຂອງຝຣັ່ງ ເລີ້ມເປີດເມືອງແລ້ວ ແຕ່ການເດີນທາງ ຍັງຈໍາກັດ ຢູ່

ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດຝຣັ່ງທີ່ເປັນເຂດທີ່ມີກໍລະນີຂອງການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ລາຍທໍາອິດໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ ແລະແຜ່ລາມໄປຢ່າງໄວວາຈົນພາໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ, ທ່ານ ມານູ ແອລ ມາກຣົງ ອອກ ຄໍາສັ່ງໃຫ້ປິດປະເທດໄວ້ ນັບແຕ່ກາງເດືອນມີນານັ້ນໄດ້ເລີ້ມໃຫ້ຄົນ ໄປເຮັດການ ແລ້ວ ແຕ່ການເດີນທາງໄກຍັງຈໍາກັດຢູ່, ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງທ່ານ ກວງ ບັກກໍາແລະພັນລະຍາຂອງເພິ່ນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດນັ້ນ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດແມ່ນຫລຸດລົງແລ້ວ ແລະມາດຕະການປິດເມືອງ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນການເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວຫລຸດລົງນັ້ນ ກໍໄດ້ຜ່ອນເບົາລົງແລ້ວ ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຢູ່, ຊຶ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງ ດັ່ງນີ້:
ແຕ່ວ່າເລື້ອງການໄປເຮັດວຽກເຮັດການຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນແມ່ນເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ ຫລືພັກການນັ້ນ ທ່ານຜູ້ເປັນຊາວລາວ, ສັນຊາດ ຝຣັ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ ເມືອງມູລູສ໌ (Mulhouse) ທ່ານນີ້ ກ່າວວ່າ ລັດ ຖະບານ ໄດ້ເລີ້ມໃຫ້ຄົນໄປເຮັດວຽກໃນໂຮງການ ແລະໂຮງງານຕ່າງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແຕ່ວ່າ ພວກທີ່ໄປນັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນການໃສ່ໜ້າກາກ ປິດປາກ ແລະອື່ນໆ ຢູ່.
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