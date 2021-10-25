ລາວ ຕ້ອງເລັ່ງການສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້

ການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງໄວຣັສ COVID-19 ສາຍພັນ ແດລຕ້າ ເຮັດໃຫ້ທາງການ ລາວ ຕ້ອງເລັ່ງການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນໃນທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້.
ທ່ານນາງ ບົວເທບ ພູມິນ ຮອງຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າບັນຫາການລະບາດພະຍາດໄວຣັສ COVID-19 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຈຳນວນຜູ້ຕິດໄວຣັສເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ຕິດໄວຣັສຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ລາວ ນັ້ນກໍເພາະວ່າໄວຣັສ COVID-19 ທີ່ລະບາດຢູ່ໃນ ລາວ ເວລານີ້ກໍຄືສາຍພັນ ແດລຕ້າ ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງຍັງເປັນໄວຣັສທີ່ສາມາດລອຍໄປໃນອາກາດໄດ້ໄກອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ໆມີຜູ້ຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຊັ່ນໂຮງງານຕ່າງໆມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຕິດໄວຣັສສາຍພັນແດລຕ້າ ທັງຍັງໄດ້ລະບາດເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ບົວເທບ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ມີຂໍ້ມູນອອກມາວ່າໃນຂະນະທີ່ເຮົາແລ່ນອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເຮົາຫາຍໃຈເອົາອາກາດຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງຖົງປອດອອກມານີ້ ມັນສາມາດກະຈາຍເຊື້ອໄດ້ຮອດ 4 ແມັດຈາກຜູ້ທີ່ໄປອອກກຳລັງກາຍ ແລ້ວແລ່ນສວນທາງກັນ 4 ແມັດຍັງສາມາດຕິດຈາກແດລຕ້າແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າຄວາມອັນ ຕະລາຍໂຕນີ້ ມັນເປັນແນວໃດບ່ອນທີ່ມີຊຸມຊົນຫຼາຍ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າຢູ່ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ມີອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງກຳມະກອນຢູ່ຮວມກັນຫຼາຍໆຄົນຫັ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.”
ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນຕິດໄວຣັສ COVID-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ລາວ ປະກອບກັບເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ລະບາດເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງດ້ວຍແລ້ວກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເລັ່ງການສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສ COVID-19 ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 80 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ສ່ວນປະຊາ ຊົນທີ່ຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງກໍຄືຜູ້ທີ່ອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນທຸກຄົນພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພູວົງ ວົງຄຳຊາວ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ COVID-19 ຂອງນະຄອນຫຼວງຮີບຮ້ອນຂຶ້ນແຜນແຈກຢາຍ ແລະ ໃຫ້ວັກຊີນໃຫ້ບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ-ປະຊາຊົນຊັ້ນຄົນຕ່າງໆຢ່າງທົ່ວເຖິງຕາມແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໃຫ້ສ້າງກົນໄກທີ່ສອດຄ່ອງຮ່ວມກັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງຊອກຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອມາປິ່ນປົວ ແລະ ນຳຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດມາກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ຈຳກັດບໍລິເວນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ.”
ສ່ວນທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະສາມາດ ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19 ໄດ້ເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດພາຍ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້ ຢ່າງແນ່ນອນ ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊົນລາວ 3 ລ້ານ 7 ແສນ ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ -19 ຄົນລະສອງໂດສຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ທັງໝັ້ນໃຈວ່າ ນານາຊາດຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວຢ່າງພຽງພໍສຳລັບເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກວ່າການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ ປະຊາຊົນລາວ ກໍາລັງປະ ເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ນັບວ່າເປັນການລະບາດຮອບທີ 3 ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າສອງຮອບກ່ອນໜ້ານີ້ ເພາະວ່າມັນເປັນໄວຣັສກາຍພັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ແດລຕາ (Delta) ທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະແຜ່ລະບາດອອກໄປໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຊະໜິດອື່ນ ເພາະສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ ຈາກການລະບາດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງເລັ່ງສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ເກີນກວ່າເປົ້າໝາຍ 50 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວດັ່ງກ່າວ ກໍຄືເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 70 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນເຍົາວະຊົນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 12-17 ປີ ເພາະວ່າເປັນກຸ່ມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ- 19 ຈາກການໄປຮຽນໜັງຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນນັ່ນ.
ທັງນີ້ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະນາໆຊາດກໍຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ດ້ານຢາວັກຊີນ 7.5 ລ້ານໂດສ ຊຶ່ງພຽງພໍສຳລັບ 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ລາວ ສ່ວນເປົ້າໝາຍຈະສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ໄດ້ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນໃນປີ 2022 ນັ້ນກໍຈະຕ້ອງຈັດຫາຢາວັກຊີນອີກກວ່າ 3 ລ້ານໂດສ.
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