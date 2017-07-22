ສະພາ ເວເນຊູເອລາ ແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ພິພາກສາໃໝ່ ທີ່ສານສູງສຸດ ສັ່ງໃຫ້ ເປັນໂມຄະ

ສະພາ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງ Venezuela ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງບັນດາຜູ້ພິພາກ
ສາໃໝ່ຈຳນວນນຶ່ງ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ສານສູງສຸດ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ ໄດ້ປະກາດ
ໃຫ້ເປັນໂມຄະໃນທັນທີໂດຍສານສູງສຸດ ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງຫລ້າສຸດ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ພິພາສາໃໝ່ 13 ຄົນ ແລະຜູ້ພິພາກສຳລອງອີກ 20 ຄົນ
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແຕ່ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນວ່າ ການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ລະເມີດຕໍ່ລັດຖະ
ທຳມະນູນ ແລະເປັນການພະຍາຍາມເພື່ອຊ່ວງຊິງອຳນາດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ສະພາ ທີ່ໄດ້ຄອບງໍາໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັບບັນດາຜູ້ພິພາກສາ
ສານສູງສຸດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການໜູນຫລັງປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ມາ ໂດຍຕະ
ຫລອດໃນສະພາບການທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາທາງດ້ານການເມືອງຂອງເວເນຊູເອລາ. ບັນດາ
ສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານ ມອງເຫັນວ່າ ແຜນຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈະຂຽນລັດຖະ
ທຳມະນູນຂຶ້ນໃໝ່ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການຍາດເອົາອຳນາດ ໃນຂະ ນະທີ່ສານສູງສຸດ ໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ.
ມາຮອດວັນພະຫັດແລ້ວ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ
Venezuela ເປັນເວລາຫຼາຍໆ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 100 ຄົນແລ້ວ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີສີ່ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນພະຫັດ ລະຫວ່າງການປະທ້ວງ
ໃນເມືອງ Valencia ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນ Caracas ແລະຢູ່ທີ່
ລັດ Zulia ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15 ປີ ທີ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບຕຳຫລວດຢູ່ລັດ Zulia ໃນຂະນະທີ່ພວກທ້ວງຝ່າຍຄ້ານ ພາກັນນັດຢຸດ
ງານເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໃນທົ່ວປະເທດ.
ຜູ້ຊາຍອີກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງການປະທ້ວງຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານ ຢູ່ນອກນະຄອນ Caracas ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກຍິງສີ່ເທື່ອ. ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຜູ້ຊາຍອີກສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດລະຫວ່າງການເດີນຂະບວນ ທີ່ພົວ
ພັນກັບການນັດຢຸດງານ.
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