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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສານຕັດສິນວ່າ ບໍ່ໃຫ້ຕັດທຶນ ຂອງລັດ ຖະບານກາງ ທີ່ເອົາໃຫ້ເມືອງ ທີ່ໃຫ້ບ່ອນ ຫລົບລີ້ ແກ່ພວກເຂົ້າເມືອງ ຜິດກົດໝາຍ

ເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນຊິຄາໂກ ທ່ານ ແຣມ ອີມານູແອລ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວໃນວັນ ທີ 25 ມັງກອນ 2017 ທີ່ນະຄອນ ຊິຄາໂກ.

ສານ​ອຸທອນຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ໃນ​ນະຄອນ​ຊິ​ຄາ​ໂກ​ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມນະໂຍ
ບາຍຂອງລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ໂທດ ຕໍ່ອັນ
​ທີ່ເອີ້ນ​ວ່າເປັນ “ເມືອງ​ທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນຫລົບ​ລີ້​” ເພື່ອຊ່ວຍ​ບັນດາຜູ້​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ​ຜິດ​ກົດ
ໝາຍ.

ສານ​ອຸທອນຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ເຂດ​ເຈັດ​ຂອງສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ກະ
ຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ບໍ່​ສາມາດປະຕິ​ເສດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້​ບັນດາ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ​ນະຄອນ​
ຊິ​ຄາ​ໂກ ທີ່​ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມ​ມື​ກັບກະຊວງໃນ​ການປາບ​ປາມພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ
ໝາຍນັ້ນ ​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.

ນະຄອນ​ຊິ​ຄາ​ໂກ​ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງປີ​ກາຍ​ນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່​ລັດຖະມົນຕີ​ຍຸຕິ​ທຳ ທ່ານ​ແຈັຟ
​ແຊັສສັນ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ​ ທ່າ​ນຈະ​ຕັດທຶນຮອນຈໍານວນນຶ່ງຂອງ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທໍາ ທີ່ເອົາ
ໃຫ້ແກ່​ບັນດາເ​ມື​ອງທີ່​ບໍ່​ອະ​ນຸຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ ເມືອງຂອງ​ລັດຖະ
ບານ​ກາງເຂົ້າ​ໄປ​ກວດຄຸກຕ່າງໆ ຢູ່ໃນທ້ອງ​ຖິ່ນແບບ​ບໍ່ຈໍາກັດ ຂອບເຂດ ​ແລະແບບບໍ່
ຕ້ອງໃຫ້ຄໍາເຕືອນ​ລ່ວງ​ໜ້າ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນ​ຈະປ່ອຍ​ໂຕ​ຜູ້​ໃດທີ່​ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ
ຕ້ອງການຕົວ ໃນ​ຖານ​ຝ່າຝືນ​ລະບຽບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

ການ​ຕັດສິນ​ດັ່ງກ່າວຂອງ​ສານໄດ້​ເຫັນພ້ອມກັບຄໍາ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ​ປະ​ຈຳ​ເຂດເມືອງ
​ທີ່ໄດ້​ຢຸດສະພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວຢູ່່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດໄວ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ.

ສານ​ອຸທອນ​ນະຄອນ​ຊິ​ຄາ​ໂກ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ວ່າ ຖ້າທຶນຕ່າງໆຫາກໄດ້ຮັບການ ຈັດສັນໃຫ້
​ໂດຍ​ລັດຖະສະພາ​ຢູ່​ພາຍໃຕ້​ອຳນາດ​ໃນການຈັດສັນງົບປະມານຂອງ ສະພາດັ່ງກ່າວ|
ແລ້ວ ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ບໍ່​ມີ​ສິດທີ່​ຈະປະຕິເສດ ໂດຍຈະບໍ່ໃຫ້ເມືອງ ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບອໍາ
ນາດໃນການຄຸ້ມຄອງທາງກົດໝາຍຕໍ່​ເຂດໃດນຶ່ງ ເພື່ອ ກະຊວງຈະໄດ້​ບັງຄັບໃຊ້​ນະ​
ໂຍບາຍ​ຕົນ​ເອງຕໍ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ.

ສານ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່ໄດ້ຮັກສາ​ການແບ່ງ​ປັນອຳນາດ​ກັນຢ່າງ
ໜັກ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ລະມັດລະວັງໃນ​ການເຮັດພາລະກິດ​ດັ່ງກ່າວ.”

ຢູ່​ໃນຖະ​ແຫຼ​ງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາ​ໃນ​ຕອນບ່າຍວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ໂຄສົກ
​ກະຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ທ່ານ​ເດ​ວິນ ​ໂອ​ມາລ​ເລ ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ​
ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບຕໍ່ດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມປະຕິບັດ​ພາລະມຸ້ງໝາຍ​ຂອງ​ກະຊວງຕໍ່ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ, ຕໍ່ການປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແກ່​ສາທາ
ລະນະຊົນ, ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່ໃຫ້ພວກກະທຳ​ຜິດ ທາງອາຍາ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່
ຕາມ​ຖະໜົນ​ຫົນທາງເພື່ອ​ທີ່​ທໍາອາດຊະຍາກໍາ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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