ສານຕັດສິນວ່າ ບໍ່ໃຫ້ຕັດທຶນ ຂອງລັດ ຖະບານກາງ ທີ່ເອົາໃຫ້ເມືອງ ທີ່ໃຫ້ບ່ອນ ຫລົບລີ້ ແກ່ພວກເຂົ້າເມືອງ ຜິດກົດໝາຍ

ສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນຊິຄາໂກບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມນະໂຍ
ບາຍຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລົງໂທດ ຕໍ່ອັນ
ທີ່ເອີ້ນວ່າເປັນ “ເມືອງທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນຫລົບລີ້” ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາຜູ້ເຂົ້າປະເທດຜິດກົດ
ໝາຍ.
ສານອຸທອນຂັ້ນຕົ້ນເຂດເຈັດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກະ
ຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນນະຄອນ
ຊິຄາໂກ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງໃນການປາບປາມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດ
ໝາຍນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ.
ນະຄອນຊິຄາໂກໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງປີກາຍນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານແຈັຟ
ແຊັສສັນໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະຕັດທຶນຮອນຈໍານວນນຶ່ງຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທີ່ເອົາ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ ເມືອງຂອງລັດຖະ
ບານກາງເຂົ້າໄປກວດຄຸກຕ່າງໆ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແບບບໍ່ຈໍາກັດ ຂອບເຂດ ແລະແບບບໍ່
ຕ້ອງໃຫ້ຄໍາເຕືອນລ່ວງໜ້າ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນຈະປ່ອຍໂຕຜູ້ໃດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ
ຕ້ອງການຕົວ ໃນຖານຝ່າຝືນລະບຽບຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວຂອງສານໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບຄໍາຕັດສິນຂອງສານປະຈຳເຂດເມືອງ
ທີ່ໄດ້ຢຸດສະພາບການດັ່ງກ່າວຢູ່່ທົ່ວປະເທດໄວ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ສານອຸທອນນະຄອນຊິຄາໂກໄດ້ຕັດສິນວ່າ ຖ້າທຶນຕ່າງໆຫາກໄດ້ຮັບການ ຈັດສັນໃຫ້
ໂດຍລັດຖະສະພາຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດໃນການຈັດສັນງົບປະມານຂອງ ສະພາດັ່ງກ່າວ|
ແລ້ວ ກະຊວງຍຸຕິທຳບໍ່ມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດ ໂດຍຈະບໍ່ໃຫ້ເມືອງ ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບອໍາ
ນາດໃນການຄຸ້ມຄອງທາງກົດໝາຍຕໍ່ເຂດໃດນຶ່ງ ເພື່ອ ກະຊວງຈະໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ນະ
ໂຍບາຍຕົນເອງຕໍ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ສານໄດ້ຕັດສິນວ່າ “ພວກເຮົາເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັກສາການແບ່ງປັນອຳນາດກັນຢ່າງ
ໜັກ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນການເຮັດພາລະກິດດັ່ງກ່າວ.”
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ ໂຄສົກ
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານເດວິນ ໂອມາລເລ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບການຕັດສິນໃຈ ດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ
ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມປະຕິບັດພາລະມຸ້ງໝາຍຂອງກະຊວງຕໍ່ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ, ຕໍ່ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແກ່ສາທາ
ລະນະຊົນ, ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກກະທຳຜິດ ທາງອາຍາ ທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດມາຢູ່
ຕາມຖະໜົນຫົນທາງເພື່ອທີ່ທໍາອາດຊະຍາກໍາຕໍ່ໄປອີກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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