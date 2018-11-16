ກຸ່ມວິກກີລິກສ໌ ກ່າວວ່າ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ ທ່ານຈູລຽນ ອາສຊານຈ໌ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ.
ກຸ່ມວິກກີລິກສ໌ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນບັນຊີທວິດເຕີຂອງຕົນວ່າ ຂ່າວການກ່າວຫານີ້
“ບັງເອີນ” ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ການຕັດຕໍ່ທີ່ຜິດພາກ” ໃນຄະດີທີ່ບໍ່ ມີການພົວ
ພັນຄະດີນຶ່ງ ຢູ່ໃນລັດເວີຈີເນຍ. “SCOOP ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ “ບັງເອີນ” ໄດ້
ເປີດເຜີຍການກ່າວຫາໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ທ່ານອາສຊານຈ໌ ຂອງກຸ່ມວິກີລິກສ໌ ໃນ
ອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການຕັດຕໍ່ທີ່ຜິດພາດ ຢູ່ໃນຄະດີທີ່ບໍ່ພົວພັນ ຢູ່ເຂດພາກຕາເວັນ
ອອກຂອງລັດເວີຈີເນຍຄືກັນ.”
ການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານອາສຊານຈ໌ ໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍ ຜູ້ຊ່ວຍທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ
ທ່ານນາງແຄລເລັນ ດາຍເຢີ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຍື່ນຟ້ອງໃນອີກຄະດີນຶ່ງທີ່ບໍ່
ພົວພັນ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ ສືບຕໍ່ປິດການຍື່ນຟ້ອງນີ້ໄວ້.
ທ່ານນາງດາຍເຢີຕໍ່ມາໄດ້ຂຽນວ່າ ການກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້ “ຕ້ອງຖືກປິດໄວ້ຈົນກວ່າວ່າ
ທ່ານອາສຊານຈ໌ ຖືກຈັບ.”
ທ່ານອາສຊານຈ໌ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເຜີຍແຜ່ເອກກະສານລັບຫຼາຍຮ້ອຍ
ພັນສະບັບ ແລະພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງກຸ່ມວິກກີລິກສ໌ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດ
ແຄ້ນໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ທ່ານເບັນ ວິສເນີ ຜູ້ອຳນວຍການສະຫະພັນຄຸ້ມຄອງສິດທິພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນຫຼື
ACLU ຮັບຜິດຊອບໃນເລື້ອງການປາກເວົ້າ ຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ ແລະບັນດາໂຄງ
ການເທັກໂນໂລຈີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ການດຳເນີນຄະດີໃດໆຕໍ່ທ່ານອາສ
ຊານຈ໌ ໃນການປະຕິບັດງານພິມເຜີຍແຜ່ຂອງກຸ່ມວິກີລິກສ໌ນັ້ນຈະບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ
ພ້ອມທັງຂັດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ຈະເປີດປະຕູໃຫ້ມີ ການສືບສວນທາງດ້ານ
ອາຍາ ຕໍ່ອົງກ່ານຂ່າວອື່ນໆ.”
ທ່ານວິສເນີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການຈັບກຸມຜູ້ພິມເຜີຍແຜ່ຊາວຕ່າງ ປະ
ເທດທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງສະຫະລັດ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍ
ພິເສດ ເທື່ອທຳອິດຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວສະຫະລັດ ທີ່ລະເມີດຢູ່ເປັນປະຈຳຕໍ່ບັນດາກົດ
ໝາຍລັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳເອົາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່
ສາທາລະນະຊົນ.”
ປີກາຍນີ້ ເວລານັ້ນທ່ານແຈັຟ ແຊັນສັນສ໌ ກ່າວວ່າ ການຈັບກຸມຂອງ ທ່ານອາສຊານຈ໌
ແມ່ນເປັນ “ບູລິມະສິດ.”
ທ່ານອາສຊານຈ໌ ປັດຈຸບັນ ຢູ່ສະຖານທູດເອກວາດໍໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ. ທ່ານ
ໄດ້ໄປຂໍລີ້ໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງ ການສົ່ງໂຕໄປສວີເດັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະປະເຊີນ
ໜ້າກັບການສອບຖາມ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາໃນການກະທຳຄວາມຜິດທາງເພດ ຊຶ່ງ
ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດ.
ການສືບສວນຂອງສວີເດັນ ໄດ້ປິດລົງປະມານປີກ່ອນ ແຕ່ທ່ານອາສຊານຈ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກ
ປະກັນໂຕອອກມາ ເວລາທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປສະຖານທູດ ປະເຊີນໜ້າການຈັບກຸມ ໂດຍ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອັງກິດ ໃນຖານລະເມີດກົດລະບຽບປະກັນໂຕ ຖ້າຫາກທ່ານຍ່າງ
ອອກມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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