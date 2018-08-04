ສານລັດຖະບານກາງ ສັ່ງໃຫ້ ລັດຖະບານ ທ. ທຣຳ ສານຕໍ່ ໂຄງການດາກາ ຄືນໃໝ່

ຜູ້ພິພາກສາ ຂອງສານລັດຖະບານກາງ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ລັດຖະບານ ປະທານາ
ທິບໍດີ ທຣໍາ ຕ້ອງເລີ້ມໂຄງການທີ່ປົກປ້ອງ ພວກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ຜູ່ທີ່
ໄດ້ນຳເຂົ້າມາໃນປະເທດ ໃນເວລາທີ່ຍັງເຍົາໄວບໍ່ໃຫ້ຖືກເນລະເທດ ນັ້ນ ຄືນໃໝ່.
ຜູ້ພິພາກສາ ຍັງໄດ້ຕັດສິນ ວ່າ ສະຫະລັດຍັງຕ້ອງຮັບເອົາ ຄຳຮ້ອງໃໝ່ ສຳລັບໂຄງການ
ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ຄື ການຍຸຕິດຳເນີນການ ຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ເຂົ້າເມືອງໂດຍຜິດກົດໝາຍ
ຫຼື DACA.
ເຖິງຢາງໃດກໍດີ ຜູ້ພິພາກສາ ສານປະຈຳເຂດເມືອງ ທ່ານຈອນ ເບດສ໌ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ລັດຖະບານ ຈົນ
ກວ່າ ວັນທີ 31 ສິງຫາ ເພື່ອຕັດສິນໃຈ ຖ້າຫາກຢາກຈະອຸທອນການຕັດສິນ ຂອງທ່ານ
ຫຼືບໍ່.
ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານເບດສ໌ ໄດ້ໃຫ້ ລັດຖະບານ 90 ມື້ ເພື່ອນຳສະເໜີ
ການໂຕ້ແຍ້ງ ເພື່ອຍຸຕິໂຄງການ DACA.
ຜູ້ພິພາສາ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ໃນຄຳຕັດສິນ 25 ໜ້າ ວ່າ ການນຳສະເໜີຂອງ
ລັດຖະບານບໍ່ມີເຫດຜົນ ທີ່ຈະປ່ຽນການຕັດສິນໃຈ ຂອງທ່ານ.
ໃນເດືອນເມສາ ທ່ານເບດສສ໌ ໄດ້ເອີ້ນ ເຫດຜົນຂອງລັດຖະບານ ໃນການຍຸຕິໂຄງການ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ວ່າ “ປາດສະຈາກເຫດຜົນ ແລະຕາມອຳເພີໃຈ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ບໍ່ສົມ
ເຫດສົມຜົນ “ພຽງພໍ ທີ່ຈະອະທິບາຍ ຜົນສະຫລຸບຂອງຕົນ ທີ່ວ່າ ໂຄງການນີ້ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ.”
ສານລັດຖະບານກາງ ໃນລັດ ນິວຢອກ ແລະ ຄາລີຟໍເນຍ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຄງ
ການ DACA ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຂໍຕໍອາຍຸ ແຕ່ກໍບໍ່ຕ້ອງການ ລັດຖະບານ ຮັບເອົາຄຳ
ຮ້ອງໃໝ່.
ໂຄງການ DACA ສະໜອງວຽກຊົ່ວຄາວ ແລະບັດການສຶກສາ ໃຫ້ແກ່ພວກຊາວໜຸ່ມ
ເຂົ້າເມືອງ ປະມານ 700,000 ຄົນ ບາງຄັ້ງຮ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ “ພວກມີຄວາມໄຝ່ຝັນ.”
ສຳລັບ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຄົນສ່ວນຫຼາຍເຫລົ່ານີ້ ແລ້ວ ສະຫະລັດ ເປັນຖິ່ນຖ່ານແຫ່ງ
ດຽວທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້. ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ເສຍພາສີ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຕ່າງໆ ມີ
ຄອບຄົວ ແລະຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບ.
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