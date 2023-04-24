ປະເທດຕ່າງໆ ກຳລັງເລັ່ງຍົກຍ້າຍນັກການທູດ ແລະພົນລະເມືອງຂອງຕົນອອກຈາກຄາຣ໌ທູມ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຊູດານ ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບກັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນ ຢູ່ໃນເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງອາຟຣິກາແຫ່ງນັ້ນ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປ.
ການາດາ, ອີຈິບ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ, ອີຕາລີ, ສະວີເດັນ ແລະສະຫະລັດແມ່ນລວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຮືອບິນ ແລະຂະບວນລົດ ເພື່ອນໍາເອົາຄົນຕ່າງປະເທດອອກໄປຈາກຊູດານ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍກວ່າ 420 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລາຍພັນຄົນ.
ຄົນສັນຊາດຊູດານ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ທ່າມກາງໄຟຟ້າດັບ ແລະ ການ ບໍລິການທາງອິນເຕີແນັດຖືກຕັດຂາດ.
ຊາວຊູດານບາງຄົນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກໄປສູ່ຖະຫນົນຫົນທາງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍຂີ່ລົດ ແລະລົດເມ ເພື່ອຫລົບຫນີ.
ຫົວໜ້າອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ ຫລື USAID ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາ ທິດວານນີ້ ວ່າຕົນໄດ້ສົ່ງຄະນະຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໄປປະເທດຊູດານ. ຫົວໜ້າອົງການ USAID ທ່ານນາງຊາແມນຕາ ພາວເວີ (Samantha Power) ກ່າວວ່າ ທີມງານ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຈະເລີ້ມປະຕິບັດງານ ໃນເຄັນຢາ.
ທ່ານນາງພາວເວີ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດກຳລັງລະດົມເອົາການຊ່ວຍໄປໃຫ້ປະຊາຊົນຊູດານທີ່ຖືກຕັນໄວ້ຢູ່ລະຫວ່າງກາງ ຂອງຝ່າຍທີ່ທຳສົງຄາມກັນ.” ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ ທີມງານຮັບມືກັບໄພພິບັດ ຫຼື DART ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ "ປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນຂອງພວກເຮົາເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະສະ ຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍ ທີ່ສຸດ."
ເບິ່ງວີດິໂອທີ່ນຳມາເຜີຍແຜ່ໂດຍນັກຂ່າວວີໂອເອ, Veronica Balderas:
"ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄອບຄົວຂອງຊາວຊູດານຫຼາຍຄອບຄົວ ຄວນຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການສິ້ນສຸດຂອງເດືອນສັກສິດຣາມາດານ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບມາຕົກຢູ່ໃນຄວາມຢ້ານກົວແທນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານນາງພາວເວີ.
ການປະທະກັນລະຫວ່າງພັກຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດດາຟົວອີກດ້ວຍ.