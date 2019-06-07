ການເຈລະຈາ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດໃນການປາບປາມພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງຟີລິບປິນ ໃນເຂດພາກໃຕ້ທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງປະເທດ ອາດເຮັດໃຫ້ປະເທດທັງສອງມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກຊ່ວງໄລຍະເວລາໃນການບໍ່ຄ່ອຍລົງລອຍກັນ ຍ້ອນມິດຕະພາບໃໝ່ຂອງມະນີລາກັບປັກກິ່ງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກວິເຄາະ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າໄປຍັງນະຄອນມະນີລາໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການເປັນເວລາ 3 ປີ ທີ່ອາດຈະຊ່ວຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຄັດເລືອກແລະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ອາດພາໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາແບບຫົວຮຸນແຮງ ໃນໝູ່ຊາວມຸສລິມ ຢູ່ເກາະມິນດານາວ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ທ່ານນາງເດນິສ ນາຕາລີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງບັນຫາຂັດແຍ້ງ ແລະການສ້າງສະເຖຍລະພາບກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ “ຈັດປະຊຸມຢ່າງມີໝາກຜົນກັບຟີລິບປິນຊຶ່ງເປັນພາຄີຂອງເຮົາ ໃນການຮັບມືກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດແລະສະໜັບສະໜຸນພັນທະມິດທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຮົາ.”
ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອຮັບມືກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ຮວມທັງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ຂອງບັນດາປະເທດອິສລາມ ຈະເຮັດໃຫ້ຟີລິບປິນ ແລະສະຫະລັດ ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນ
ຫລາຍຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກໄລຍະສາມປີ ທີ່ໄດ້ມີຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບມິດຕະພາບໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານໂຣດຣິໂກ ດຸຍເຕີເຕ ກັບຈີນ ແລະການປະນາມຢ່າງເປີດເຜີຍ ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ