ຝຸ່ນສີແດງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ສາມາດໄຂຄໍາຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊີວິດຢູ່ເທິງດາວອັງຄານໄດ້ບໍ?

ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ຈາກອົງການອະວະກາດ ຫຼື NASA ຂອງສະຫະລັດ ເດີນທາງໄປອອສເຕຣເລຍເພື່ອທຳການວິໄຈທີ່ອາດຈະຊ່ວຍການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ດາວພະອັງຄານ ໃນອະນາຄົດ. ຄະນະຜູ້ແທນຂອງອົງການ NASA ກຳລັງຊອກຫາຮ່ອງຮອຍ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນຍຸກເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂລກ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດຈະຖືກນຳໄປປຽບທຽບໃສ່ຫີນ ທີ່ນຳກັບຄືນມາຈາກດາວພະອັງຄານ. ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກອອສເຕຣເລຍ ຊຶ່ງທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ NASA ກ່າວວ່າ ຫຼາຍເຂດຂອງຟິລບາຣາ ໃນພາກຕາເວັນຕົກອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບວ່າ “ຢ້ອນຄືນຫຼັງໃນເວລາ” ຊຶ່ງໃນບາງເຂດ ມີອາຍຸເຖິງ 3 ພັນ 500 ລ້ານປີ.
ໃນຂີ້ຝຸ່ນສີແດງຂອງພື້ນທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກອອສເຕຣເລຍ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນຍຸກຕົ້ນໆຂອງໂລກ - ຄືຊາກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍຫີນ.
ຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ NASA ມີແຜນທີ່ຈະປຽບທຽບຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ ກັບຕົວຢ່າງທີ່ນຳກັບຄືນມາຈາກດາວພະອັງຄານ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ມັນມີລັກສະນະໃດໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼືບໍ່. ອົງການ NASA ກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດ ກ່ອນທີ່ຈະນຳເອົາຫີນຈາກດາວພະອັງຄານກັບຄືນມາຍັງໂລກຂອງເຮົາໄດ້.
ທ່ານເອຣິກ ອຽນສັນ (Eric Ianson) ແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການສຳຫຼວດດາວພະອັງຄານຂອງອົງການ NASA. ທ່ານກ່າວຕໍ່ອົງການອອກອາກາດ ຂອງ
ອອສເຕຣເລຍໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ວ່າ ຂີ້ຝຸ່ນສີແດງຂອງອອສເຕຣເລຍ ອາດຈະໃຫ້ຮ່ອງຮອຍກ່ຽວກັບອະດີດຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ດາວພະອັງຄານ.
ທ່ານອຽນສັນກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພວມຊອກຫາໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Stromatolites ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວ ແມ່ນຫຼັກຖານຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດບາງຢ່າງ ໃນຍຸກຕົ້ນໆ ຢູ່ໃນໂລກ
ແລະກໍມີຊາກທີ່ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນຫີນ ແລະ ມັນພົວພັນກັບດາວພະອັງຄານແນວໃດ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນເວລານີ້ ເພື່ອນຳເອົາຕົວຢ່າງ ກັບຄືນມາຈາກດາວພະອັງຄານ -- ຫີນຕົວຢ່າງ ກັບຄືນມາ ຈາກດາວພະອັງຄານ -- ແລະຖ້າພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຄ້າຍຄືກັນໃນຮູບແບບແລະຮ່ອງຮອຍແລ້ວ ມັນອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສິ່ງທີ່ມີຊິວິດ ໃນຄວາມຈິງແລ້ວອາດມີຢູ່ໃນອະດີດຜ່ານມາ ເທິງດາວພະອັງຄານ.”
ນອກນັ້ນອົງການ NASA ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາດຈະມີການສົ່ງມະນຸດໄປປະຕິບັດງານ ເທິງດາວພະອັງຄານ ພາຍໃນກາງ ຫາທ້າຍປີ 2030 ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີກຳນົດເວລາທີ່ຄັກແນ່ເທື່ອ.
ອອສເຕຣເລຍໄດ້ເຮັດວຽກໃນດ້ານອະວະກາດ ຮ່ວມກັບສະຫະລັດ ມາໄດ້ຫຼາຍ
ທົດສະວັດແລ້ວ ຮວມທັງຊ່ວຍອອກອາກາດໂຄງການລົງຈອດເທິງດວງຈັນຂອງ
ຍານອາປອລໂລທີ 11 ໄປຍັງທົ່ວໂລກ ໃນປີ 1969.
ສະຖານທີ່ທິດບິນບິລລາ (Tidbinbilla) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາແມ່ນສະຖານີຕິດຕາມພຽງແຫ່ງດຽວຂອງອົງການ NASA ທີ່ຍັງປະຕິບັດງານ
ຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ.
ພວກນັກວິສະວະກອນ ແລະວິທະຍາສາດ ອອສເຕຣເລຍ ຈະມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການປະຕິບັດງານອາເທມິສ 2. ພວກເຂົາເຈົ້າພວມພັດທະນາລົດນ້ອຍອິດສະຫຼະ ເພື່ອສົ່ງໄປຍັງດວງຈັນ ແລະຍັງຈະຈັດຕັ້ງການຕິດຕໍ່ ກັບພວກນັກບິນອະວະກາດ ທີ່ເດີນທາງໄປລົງຢູ່ເທິງພື້ນດວງຈັນຈຸທຳອິດ ນັບແຕ່ປີ 1972 ເປັນຕົ້ນມາ. ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ອາດຈະມີຂຶ້ນໃນປີ 2025 ຫຼື 2026.