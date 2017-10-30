ປີ 2018 ອາດສາມາດເປັນປີ "ການເມືອງແມ່ຍິງ" ກໍເປັນໄດ້

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ມີຜູ້ຊາຍຫລາຍກວ່າແມ່ຍິງ 5 ຕໍ່ 1 ຢູ່ໃນສະພາສະຫະລັດ. ແຕ່ໃນເວລານີ້ມີບາງຄົນພາ
ກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງປີ 2018 ເປັນ “ປີແມ່ຍິງ” ໂດຍໃຫ້ເລືອກເອົາຍິງຫລາຍ
ເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່່າເປັນພວກທີ່ບໍ່ມີປະສົບພະການກໍຕາມ ໃຫ້ພາກັນສະ
ໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນທາງການເມືອງ. ສຳລັບຈຳນວນນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນປະຕິກິລາຕໍ່ເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີທຣໍານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີການປະທ້ວງໂດຍພວກແມ່ຍິງອາເມຣິກັນຫລາຍສິບ|
ພັນຄົນ. ພວກເຮົາເລີ້ມຊອກຫາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ພັກຣີພັບບລິກັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈ ໃຫ້ລົງ ສະໝັກເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. Carolyn
Presuitti ນັກຂ່າວວີ ໂອເອ ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບັນດາແມ່ຍິງ ເຫລົ່ານີ້ປະເຊີນໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນກັບພວກ
ຜູ້ຊາຍທີ່ຢູ່ ໃນຕຳແໜ່ງແລ້ວນັ້ນ. ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເດີນສວນສະໜາມຢູ່ໃນເມືອງແມ່ນອັນດັບທີ່ສຳຄັນສຸດ.ພ້ອມດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ
ກິລາBaseball ແລະເຂົ້າໜົມ apple pieນີ້ເປັນປະເພີນີທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.
“ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ປະຊາທິປະໄຕຄວນຈະເປັນ.” ແລະ ໃນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຜູ້ສະໝັກ
ທາງການເມືອງຈະໄດ້ຈັບມືສະບາຍດີກັບຫລາຍໆຄົນ. “ຂອບໃຈທີ່ອອກມາມື້ນີ້.”
ຍານາງ Jennifer Zordani ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ. ທ່ານນາງຍັງໃໝ່ອ່ຽມຕໍ່ການເມືອງ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເບິ່ງສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລິກັນປະຈຳເຂດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ
ຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈາກພວກນິຍົມແນວທາງເດີມຢູ່ນັ້ນ.
ຍານາງ Jennifer Zordani ຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຈົ່ມວ່າໄປເລື້ອຍໆບໍ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະມີ
ບາງສິ່ງບາງຢ່າງປ່ຽນແປງບໍ? ຫລືວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະອອກໄປທີ່ນັ້ນ ແລະເລີ້ມເຮັດ
ວຽກ?”
ກ່ອນອື່ນ ຍານາງຕ້ອງຊະນະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຕໍ່ແມ່ຍິງຄົນ
ນີ້.ຍານາງ Kelly ກ່າວວ່າ “ພວກເຈົ້າຈະພາກັນປ່ອນບັດບໍ?” ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງຕອບວ່າ:
“ແມ່ນແລ້ວ” ແລະແມ່ຍິງຄົນນີ້ ເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍປື້ມ ແລະຄະນະກຳມະການສະ
ພາແມ່ຍິງ. ແລະມີໃຜອີກແດ່?
ຍານາງ Becky Anderson Wilkins ຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄ
ຣັດ ກ່າວວ່າ “ໂອເຄ ເບິ່ງດຸ” ມີ “Carole Cheney, Kelly Mozeski ເອີ Amanda Holland.”
ແຕ່ຖ້າບຶດນຶ່ງ ຍັງມີອີກຫລາຍຄົນ ມີຢູ່ທັງໝົດ 1-2-3-4-5 ມີແມ່ຍິງຈາກພັກເດໂມແຄ
ຣັດຫົກຄົນ ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນ.
ແລະເພາະສະນັ້ນຍານາງ Zordani ແມ່ນຍາດເອົາທຸກໆການລົງຄະແນນສຽງ. ຍານາງ
Jennifer ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເກັບກຳເອົາລາຍເຊັນເພື່ອຢາກມີຊື່ໃນການເລືອກຕັ້ງ.”
“ຂອບໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາການເຝິກຫັດໃຫ້ອ່ານໜ້ອຍນຶ່ງ.”
ຖ້າຫາກຍານາງຊະນະ ຍານາງ Zordani ຈະເປັນແມ່ຍິງຄົນທຳອິດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຕາງໜ້າບໃຫ້ຜູ້ປ່ອນບັດເຂດ 6 ຂອງລັດ Illinois. “ຂອບໃຈ ຂໍໃຫ້ເປັນມື້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່
ແກ່ທ່ານ.”
ພວກແມ່ຍິງແມ່ນປະກອບເປັນຫລາຍກວ່າເຄິ່ງຂອງປະຊາກອນອາເມຣິກັນ ແຕ່ ມີໜ້ອຍ
ກວ່ານຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງແລະບັນດາສະມາຊິກສະ ພາຕໍ່າທີ່ເປັນ
ແມ່ຍິງ. ແລະໜ້ອຍກວ່ານັ້ນແມ່ນພວກແມ່ຍິງຜິວດຳ.
“ສະບາຍດີ ທ່ານ Ramos.”
ຢູ່ລັດ California ຍານາງ Aja Smith ພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງເລື້ອງດັ່ງ ກ່າວ.
“ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ສະໝັກ ສະມາຊິກສະພາເຂດ 41.”
ຍານາງເປັນຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາຈາກເຮຕີທີ່ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສະໝັກສັງກັດ
ພັກຣີພັບບລີກັນ ຍັງໃໝ່ຢູ່ຕໍ່ການເມືອງ.
ຍານາງ Aja Smith ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໂທລະສັບມານີ້ ເພື່ອຂໍການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກທ່ານ ເພື່ອບໍລິຈາກເລັກນ້ອຍ.”
ຍານາງ Smith ກ່າວວ່າ ເງິນເປັນການຂູ່ຂວັນສຳລັບພວກແມ່ຍິ່ງຊົນກຸ່ມນ້ອຍ. ຍານາງ
ຫາເງິນ ໄດ້ 10,000 ໂດລາໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຊອກຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ 100,000 ໂດລາ ພາຍໃນເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນິ້.
ຍານາງ Aja ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບວຽກການທັງໝົດນີ້
ແຕ່ເດົາເບິ່ງດຸ? ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍເຄື່ອງຈັກ.
ຍານາງ Smith ແມ່ນທະຫານຜ່ານເສິກ ລົງແຂ່ງຂັນກັບສະມາຊິກພັກເດໂມ ແຄຣັດ
ທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍແລະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງເວລານີ້ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບມາ ກ່ອນ.
“ພວກເຮົາເປັນາຍຈ້າງທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນເຂດນີ້.”
ປັດຈຸບັນນີ້ ຍານາງເຮັດວຽກເປັນພົນລະເຮືອນຢູ່ຖານທັບ ຂອງກອງບັນສຳລອງ
March Air Reserve ໃນເມືອງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກອງທັບ.
ນາງ Aja ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນທົ່ວໆໄປທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າອິ່ມພໍ
ແລ້ວ ແລະຕ້ອງການລົງສະໝັກເອົາສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ແລະຕ້ອງການຢາກເປັນ ປາກເປັນສຽງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ.”
ຍານາງ Smith ກ່າວວ່າ ນາງເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຄົນຢູ່ກັບປະຊາຄົມຂອງນາງ. ຫລາຍກວ່າ
ຜູ້ສະໝັກຣິພັບບລິກັນທີ່ເຄີຍມີມາ ທີ່ກ່າວກັນວ່າ ເປັນ “ຜູ້ຊາຍຜິວຂາວ ອາຍຸສູງ
ທີ່ຮັ່ງມີ. ເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຄົນບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ ຂອງພວກເຮົາ?”
ກຸ່ມສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນດັ່ງກ່າວນີ້ ກຳລັງພິຈາລະນາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ຕໍ່ຍານາງ Smith.
ຍານາງ Sharon Carey ຢູ່ເມືອງ Riverside ລັດ California ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ
ທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຫຍຸ້ງຍາກປັດຈຸບັນນີ້. ໂດຍ ສະເພາະບັນຍາກາດ
ທາງດ້ານການເມືອງໃນເວລານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ບຸກຄົນທີ່ກ້າຫານ
ພິເສດລົງສະໝັກ.”
ພວກແມ່ຍິງເກືອບ 400 ຄົນຄືກັນກັບຍານາງ Smith ແລະຍານາງ Zordani ທີ່ມີ “ຄວາມກ້າຫານດັ່ງກ່າວ” ຈະລົງສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາໃນປີໜ້າ. ຖ້າຫາກວ່າ
ເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຫລາຍຄົນອາດຈະເບິ່ງເຫັນວ່າ ປີ
2018 ເປັນ “ປີຂອງພວກແມ່ຍິງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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