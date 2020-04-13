ການລະບາດ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂອງບັນດາປະເທດໃນອາເມຣິກາລາຕິນ ຫົດຕົວລົງ

ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນທົ່ວໂລກ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເສດຖະກິດ ໃນຂົງເຂດ ອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະທະເລຄາຣີບຽນ ຕົກລົງເກືອບ 5 ເປີເຊັນໃນປີນີ້ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ ຫຼື World Bank.
ຮັກສາການຮອງປະທານຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ສຳລັບເຂດອາເມຣິກາລາຕິນ ທ່ານຮຳເບີໂຕ ໂລເປສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕົກລົງຢ່າງໜັກ ດ້ານເສດຖະກິດທັງ ຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ອາດກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດລາຕິນຕ່າງໆ ເຂົ້າຄວບຄຸມພຽງບາງສ່ວນພວກທຸລະກິດຈຳນວນນຶ່ງ ເພື່ອທີ່ຈະຮັກສາສະຖຽນລະພາບ.
“ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ ລັດຖະບານທັງຫຼາຍ ອາດຕ້ອງເຂົ້າຄອບຄອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ມີຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນໂດຍທີ່ລັດຈະມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ. ເພື່ອຫລີກເວັ້ນວິກິດການດ້ານການເງິນ ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຕ້ອງເພີ້ມທຶນເຂົ້າໃນທະນາຄານທັງຫຼາຍ ແລະຮອງຮັບເອົາສິນຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ” ທ່ານໂລເປັສ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ ຂອງທະນາຄານໂລກ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຄະນາຄານໂລກ ຈະຕ້ອງເຂົ້າມາຊ່ອຍ “ເພື່ອຈຳກັດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະວາງພື້ນຖານການດຳເນີນງານສຳລັບການຟື້ນຟູໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.”
ບົດລາຍງານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງບັນປະເທດລາຕິນອາເມຣິກາ ໃຫ້ມີ “ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະປະຕິບັດແບບມືຶຶອາຊີບ” ໃນການຊ່ອຍເຫຼືອພວກທຸລະກິດທີ່ຊຸດໂຊມ ເພື່ອຫລີກເວັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃດໆ ແລະຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ມີການລົງໂທດໃນອະນາຄົດ.
ທະນາຄານໂລກ ຄາດຄະເນເສດຖະກິດຂອງພວກປະເທດລາຕິນທັງຫຼາຍ ຈະມີການຫົດຕົວລົງ 4.6 ເປີເຊັນນັ້ນ ກໍເປັນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງເກີນກວ່າ ທີ່ມີການຄາດໝາຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນການຫົດຕົວລົງ ຢູ່ລະຫວ່າງ 1.8 ຫາ 4 ເປີເຊັນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງພວກປະເທດລາຕິນ ອາດຕົກລົງຢ່າງໜັກໃນປີນີ້ ຍ້ອນໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວ ບົດລາຍງານຄາດໝາຍວ່າ ການຟື້ນຕົວຈະຢູ່ໃນລະດັບ 2.6 ເປີເຊັນພາຍໃນປີ 2021.
ບັນດາປະເທດໃນລາຕິນ ແລະເກາະກາຣີບຽນ ທີ່ກາງຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະເງິນໂດລາຂອງຕ່າງປະເທດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນທົ່ວໂລກ.