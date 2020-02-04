ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນການຫ້າມ ພວກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຈາກຈີນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປະເທດຈະບໍ່ສາມາດຍຸຕິເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄໂຣນາຊະນິດໃໝ່ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາສະຫະລັດໄດ້, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ ແລະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຫລາຍກວ່າຜົນໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດກຳລັງເຮັດຕາມຫລາຍໆປະເທດ ທີ່ພະຍາຍາມປ້ອງກັນ ຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ມີເຊື້ອໄວຣັສທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 400 ຄົນເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ນີ້ຢູ່ ພວກນັກວິທະຍາສາດກໍເວົ້າວ່າ ການຫ້າມການເດີນທາງຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະບໍ່ໃຊ້ການໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາໃນການຈັດແຈງການຂົນສົ່ງ ແລະບັນຫາທາງເສດຖະກິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
"ທ່ານເຫັນໄດ້ຢ່າງໄວວາເລີຍວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນຢືນຢູ່ເທິງເນີນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດຈະອອກໄປໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ເຈນນິເຟີ ນຸຊໂຊ (Jennifer Nuzzo), ນັກວິທະຍາດ້ານການລະບາດພະຍາດຢູ່ສູນກາງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບຄິນສ໌ (Johns Hopkins). ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຮັດແນວນີ້ ແມ່ນບໍ່ແນ່ນອນຫລາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນຮູ້ສຶກວ່າຈະແນ່ນອນຫລາຍ."
ການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີໃນວັນທີ 31 ມັງກອນຜ່ານມາ ໄດ້ງົດຄົນສັນຊາດຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຈີນຢູ່ໃນ 14 ວັນ ກ່ອນຈະມາເຖິງສະຫະລັດນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດ.
"ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈແບບຮຸນແຮງຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະພາບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍ ມີມາກ່ອນ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ແນນຊີ ແມັສຊັນເນີ (Nancy Messonnier), ອຳນວຍການຂອງສູນກາງການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ພະຍາດທາງການຫາຍໃຈ ຢູ່ໃນສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານນາງ ແມັສຊັນເນີ (Messonnier) ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈຳນວນກໍລະນີຄົນປ່ວຍໄດ້ຖີບຕົວຂຶ້ນຈາກ 41 ລາຍ ຂຶ້ນເປັນ 17,000 ລາຍ ໃນເວລາພຽງແຕ່ສອງສາມອາທິດເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ "ນັ້ນເປັນຈຳນວນ 17,000 ກໍລະນີຄົນປ່ວຍ ທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດໃໝ່ອັນນຶ່ງ ທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ມັນ,” ແລະເປັນ ເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມັນທັງໝົດເທື່ອ.
ທ່ານນາງເວົ້າຕໍ່ໄປອີກວ່າເຊື້ອໄວຣັສທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ແຜ່ລະບາດຢ່າງໄວວາໄປທົ່ວປະເທດຈີນ. ກໍລະນີຄົນປ່ວຍຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ຢູ່ນອກຈີນກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງລວມທັງການຕິດກັນຈາກຄົນໄປຫາຄົນໄດ້ແຜ່ລາມໄປໃສ່ຄົນປ່ວຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງວູຫານ ບ່ອນທີ່ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສນີ້ຖືກລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັ້ນອີກດ້ວຍ.