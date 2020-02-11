ໃນຂະນະທີ່ ໂຕເລກການເສຍຊີວິດຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ນັ້ນ ກາຍ 1,000 ຄົນແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຂັ້ນສູງສອງທ່ານ ຢູ່ໃນແຂວງຮູເບທາງພາກກາງຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງການລະບາດນັ້ນ ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຂອງພວກເພິ່ນ.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ວ່າ ທ່ານຊາງ ຈິນ ຫົວໜ້າພັກຄອມມິວນິສ ຮັບຜິດຊອບຄະນະກຳມາທິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງແຂວງຮູເບ ແລະ ທ່ານຫລິວ ຢິງສີ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່.
ການປົດບຸກຄົນທັງສອງອອກນັ້ນ ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຕື່ມອີກ 103 ຄົນ ຕາມທີ່ໄດ້ມີລາຍງານໃນແຂວງຮູເບ ບ່ອນທີ່ ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດແຂວງ ແລະພວກຄົນທັງຫຼາຍ ພາກັນຈົ່ມວ່າ ຂາດອາຫານການກິນ. ຈຳນວນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ທັງໝົດ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນເກືອບ 43,000 ລາຍແລ້ວ ໃນທົ່ວປະເທດຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍລັດຖະບານກາງຂອງຈີນ.
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ພວກຄົນປ່ວຍຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ເອົາມາດຕະການທີ່ເດັດຂາດ” ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຈາກໂທລະພາບຂອງທາງການຈີນ.
ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານເທໂດຣສ ອາດານົມ ເກບຣີເຢຊັສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ການແຜ່ລາມຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ລະຫວ່າງຄົນ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະຫວັດຂອງການເດີນທາງໄປຈີນ ອາດຈະ “ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
“ເມື່ອສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ພວກເຮົາ ໄດ້ເຫັນເຫດການບາງສ່ວນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຂອງການຕິດແປດເຊື້ອໄວຣັສ ຈາກຄົນທີ່ບໍ່ມີປະຫວັດການເດີນທາງໄປຈີນ ຕໍ່ໆກັນໄປ” ທ່ານເກບຣີເຢຊັສ ໄດ້ກ່າວໄປຕື່ມອີກ ໂດຍອ້າງເຖິງກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ໆ ຢູ່ໃນອັງກິດ ແລະຝຣັ່ງ.
ອັງກິດ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບໄວຣັສ ວ່າ “ຮ້າຍແຮງ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ” ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະຫາຊົນ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານກ່ຽວກັບ ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ 4 ຄົນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນອັງກິດ ເປັນ 8 ຄົນ. ການປະກາດ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານແມັຕ ແຮນຄັອກ ອຳນວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ມີອຳນາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະແຍກພວກຄົນອອກໄປຢູ່ໂດດດຽວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄວຣັສແຜ່ລາມອອກໄປ.
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