ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແມ່ນສູງເຖິງ 811 ຄົນແລ້ວ ໃນຕອນແລງວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍກາຍຈຳນວນຕົວເລກການເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຣກລະບາດຂອງລະບົບຫາຍໃຈອັກເສບຮ້າຍແຮງ ຫຼື SARS ໃນປີ 2002 ແລະ 2003 ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້.
89 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການລົ້ມປ່ວຍດ້ວຍພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ອີງຕາມການກ່າວຂອງຄະນະກຳມາທິການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້.
ໂຣກລະບົບຫາຍໃຈອັກເສບຮ້າຍແຮງ ຫຼື SARS ແມ່ນເຊື່ອກັນວ່າ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 774 ຄົນ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກືອບ 8,100 ຄົນ ລົ້ມປ່ວຍຢູ່ໃນຈີນ ແລະຢູ່ໃນຮົງກົງ ທີ່ເປັນຂົງເຂດປົກຄອງແບບພິເສດຂອງຈີນນຳດ້ວຍ.
ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລາຍງາຍວ່າ ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ ໄດ້ຫລຸດລົງ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີຢູ່ 2,656 ກໍລະນີ ຊຶ່ງລວມທັງໝົດແລ້ວມີຢູ່ 37,198 ກໍລະນີ.
ທ່ານໂຈເຊັບ ໄອເສັນເບີກ ສາສະດາຈານດ້ານໂຣກລະບາດ ຢູ່ທີ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດມິຊິກແກັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ Reuters ວ່າ ມັນໄວເກີນໄປທີ່ຈະກ່າວໄດ້ວ່າ ການລະບາດ ທີ່ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນເປັນຍ້ອນ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນຈຳນວນຂອງກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ຣອຍເຕີວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີລາຍງານຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ທີ່ອາດຈະເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ກໍຕາມ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກລາຍງາຍນັ້ນ.” ທ່ານໄອເຊັນເບີກ ກ່າວອີກວ່າ “ອັນນີ້ ເປັນບັນຫາພິເສດ ຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ຊົນນະບົດຫຼາຍກວ່າ.”
ພາຍໃນຈຳນວນການເສຍຊີວິດໃໝ່ນັ້ນ ລວມມີ ພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນເມືອງວູຮານ ຂອງຈີນ ທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງ ຂອງການລະບາດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຖານທູດອາເມຣິກາ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ສະຖານທູດໄດ້ກ່າວວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ອາຍຸ 60 ປີ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ. ພົນລະເມືອງຍີ່ປຸ່ນຄົນນຶ່ງ ຍັງໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນເມືອງວູຮານ ຍ້ອນໂຣກໄວຣັສປອດອັກເສບ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ເກີດຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢຶນຢັນເທື່ອ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງນານອະນາໄມໂລກ ທ່ານເທໂດຣສ ອາດານນົມ ເກບຣີເອຊັສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ອົງການຈະສົ່ງທີມນັກສືບສວນສອບສວນສາກົນ ໄປຍັງຈີນ ໃນວັນຈັນ ຫຼື ວັນອັງຄານນີ້. ທ່ານເທໂດຣສ ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ບັນດາສະມາຊິກຂອງທີມ ໂດຍກ່າວວ່າ ອົງການນີ້ ຈະ “ເປີດເຜີຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ໃນເມື່ອພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ.”
ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ວ່າ ມັນໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະຢືນຢັນຄວາມເຊື່ຶອຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ທ່ານນຶ່ງທີ່ວ່າການລະບາດແມ່ນໄກ້ຈະເຖິງຂັ້ນສູງສຸດແລ້ວ.