ອົງມົງກຸດລາດກຸມມານ ມະຫາ ວາຈິຣາລົງກອນ ໄວ 66 ປີ ແຫ່ງປະເທດໄທ
ໄດ້ຖືກຊົງຣາຊາພິເສກ ໃຫ້ເປັນ ກະສັດຢ່າງເປັນທາງການ ແລ້ວ.
ລາດຊະພິທີຣາຊາພະເສກທີ່ຍັງສົດໆໃໝ່ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນ
ມື້ທີ 1 ຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ທີ່ໃຊ້ເງິນຈຳນວນ 30 ລ້ານ
ໂດລາ ໃນການຈັດທຳ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຖ່າຍທອດທາງໂທລະພາບ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ສຳລັບຊາວໄທ ທັງປວງແລ້ວ ນີ້ເປັນໂອກາດຄັ້ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະ
ໄດ້ມີປະສົບການ ປະຈັກໃນລາດຊະພິທີ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ດັ່ງກ່າວ.
ມື້ລາງພະບິດາຂອງກະສັດວາຈິຣາລົງກອນ, ກະສັດພູສິພົນ ອາດູນຍະເດດ
ທີ່ໄດ້ສີ້ນພະຊົນ ໃນປີ 2016 ແມ່ນໄດ້ຖືກຊົງຣາຊາພິເສກ ໃນປີ 1950.
ກະສັດວາຈິຣາລົງກອນ ໄດ້ຊົງຖືກຊົງຂຶ້ນຄອງລາດ ຫຼັງຈາກທີ່ພະບິດາຂອງພະອົງ
ໄດ້ສະຫວັນນະຄົດລົງ, ແຕ່ວ່າ ວັນເສົາມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນຂີດໝາຍຂອງວັນຣາຊາພິເສກ
ຢ່າງເປັນທາງການ.
ກະສັດ ຈະພົບປະກັບສາທາລະນະຊົນ ແລະບັນດາອະຄັນຕຸກະຕ່າງປະເທດ ໃນວັນຈັນ
ຈະມານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນວັນຢຸດລາດຊະການ ທົ່ວປະເທດ.
ໃນຂະນະທີ່ ລາດບັນລັງ ແມ່ນເປັນພຽງສັນຍາລັກໃນລັດຖະທຳມະນູນ ຂອງໄທ
ທີ່ມີອຳນາດທາງການເມືອງທີ່ຈຳກັດ ຊາວໄທສ່ວນໃຫຍ່ ເຄົາລົບລາດຊະວົງຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າເທົ່າໆກັບເທບພະເຈົ້າ. ກົດມົນທຽນບານ ຍັງຖືເອົາການສັກກາລະບູຊາ
ແລະການລົບລູ່ສະຖາບັນກະສັດ ມອງເຫັນວ່າ ສາມາດທີ່ນຳໄປສູ່ການຟ້ອງຮ້ອງຂຶ້ນ
ສານ ຫຼືບໍ່ ກໍຕິດຄຸກ.
ໃນວັນພຸດ ຜ່ານມານີ້ ກະສັດວາຈິຣາລົງກອນ ໄດ້ປະກາດ ການອະພິເສກສົມລົດຄັ້ງ
ທີ 4 ກັບອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ອາລັກຂາພະອົງ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
ໃນເຮືອບິນ ຫຼື flight attendant.ກະສັດ ໄດ້ສະຖາປະນາ ໃຫ້ຂຶ້ນເປັນພະລາຊີນີ
ສຸດທິດາ.
ກະສັດໄທ ມີພະໂອລົດ ແລະພະທິດາ ແລະ 7 ອົງ ຈາກມະເຫສີ 3 ພະອົງ ທີ່ໄດ້ແຕ່ງ
ງານກ່ອນໜ້ານີ້.
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