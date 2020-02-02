ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ຢູ່ແຂວງຮູເບ ທາງພາກກາງຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ການລະບາດ ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 304 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະ ມີຫຼາຍກວ່າ 14,000 ຄົນ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຟີລິບປິນ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດ ກໍລະນີທຳອິດ ຈາກໄວຣັສ ຢູ່ນອກປະເທດຈີນ.
ສ່ວນອອສເຕຣເລຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສິງກະໂປ ໄດ້ປະກາດໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃຫ້ຄວບຄຸມການເດີນທາງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ຊາວຕ່າງຊາດທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຈີນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຍ້ອນຄວາມຢ້ານກົວຂອງພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຫຼັງຈາກທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດການຈຳກັດທີ່ຄ້າຍແບບດຽວກັນນັ້ນ ແລະໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃນມື້ກ່ອນນີ້. ອິສຣາແອລ ມາເລເຊຍ ມົງໂກເລຍ ແລະຟີລິບປິນ ກໍໄດ້ປະກາດມາດຕະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ ເຊັ່ນກັນ.
ໄຕ້ຫວັນ ຍັງໄດ້ປະກາດຈຳກັດການເດີນທາງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນວັນເສົາວານນີ້. ໄຕ້ຫວັນໄດ້ເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະບານຈີນ ປະກາດການເສຍຊີວິດທີ່ສູງຂຶ້ນຕື່ມອີກ ຈາກການລະບາດດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນເສົາມື້ດຽວກັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກຄ໌ ແອັສເປີ ໄດ້ຮັບຮອງຕໍ່ການຂໍຮ້ອງການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະປະຊາສົງເຄາະ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ HHS ເພື່ອຫາທີ່ພັກອາໄສໃຫ້ແກ່ 1,000 ຄົນ ຜູ້ທີ່ອາດຈະໄດ້ສຳພັດພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແລະຕ້ອງໄດ້ຖືກກັກໄວ້ໃນບໍລິເວນ ເມື່ອເດີນທາງມາຮອດສະຫະລັດ ຈາກຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫລງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ຖະແຫລງການນີ້ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະປະຊາສົງເຄາະ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຕໍ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃຫ້ສະໜອງສະຖານທີ່ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສແກ່ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄົນ ໂດຍມີຫ້ອງພັກໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕະຫຼອດໄລຍະຮອດ ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2020.” ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກກັກຕົວໄວ້ ພາຍໃນ 14 ວັນ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະເວລາຂອງການຟັກຕົວຂອງໄວຣັສນັ້ນ.
ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ “ພຽງແຕ່ຊ່ອຍສະໜອງທີ່ພັກອາໄສເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກະຊວງ HHS ຈະຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ການເບິ່ງແຍງທັງໝົດ ການຂົນສົ່ງ ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພແກ່ພວກທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ.” ຄ້າຍທະຫານສີ່ແຫ່ງ ໄດ້ຖືກລະບຸຊື່ ໃຫ້ໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ພັກອາໄສ -- ສອງແຫ່ງໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ແລະ ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ແລະ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດເທັກຊັສ -- ຖ້າຫາກພວກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ