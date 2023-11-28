COP28 ມີວາລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແຕ່ຈະບໍ່ມີ ທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານສີ ເຂົ້າຮ່ວມ

ເມື່ອບັນດາຜູ້ນໍາໂລກໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ດູໄບ ໃນວັນພະຫັດນີ້ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມ COP28, ເຊິ່ງເປັນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາບອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນປີນີ້, ປະມຸກຂອງສອງປະເທດ ທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ປັດຈຸບັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຍັງບໍ່ມີແຜນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເປັນເວລາ 2 ອາ ທິດໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຈັດການກັບບັນດາລັດຖະບານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເບື້ອງຫລັງຂອບການປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNFCCC ແລະສັນຍາປາຣີ ປີ 2015 ກ່ຽວກັບການຈໍາກັດໂລກຮ້ອນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 1.5 ອົງສາເຊລຊຽສ ສູງກວ່າລະດັບກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ.
ທັງສອງປະເທດຈະສົ່ງຜູ້ແທນຂັ້ນສູງເຂົ້າຮ່ວມ. ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານຈອນ ແຄຣີ, ເຊິ່ງເປັນທູດພິເສດຂອງລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຈະເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານສີ ເຊັນຫົວ (Xie Zhenhua) ທູດພິເສດກ່ຽວກັບດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງຈີນ ຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່າມກາງບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ຈະແມ່ນໂຄງປະກອບກ່ຽວກັບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ກອງທຶນ "ການສູນເສຍ ແລະຄວາມເສຍຫາຍ" ເພື່ອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍແບບບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເຖິງແມ່ນວ່າມີການປະກອບ ສ່ວນເລັກນ້ອຍ ຕໍ່ສາເຫດຕ່າງໆກໍຕາມ.