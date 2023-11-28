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ໂລກ

COP28 ມີວາລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ແຕ່ຈະບໍ່ມີ ທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານສີ ເຂົ້າຮ່ວມ

ຍົນໃຫຍ່ ແລ່ນຜ່ານປ້າຍໂຄສະນາກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ COP28 ຢູ່ທີ່ທາງຫຼວງ ເຊກຄ໌ ຊາຍເອດ (Sheikh Zayed) ໃນນະຄອນດູໄບ, ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ, ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2023.
ຍົນໃຫຍ່ ແລ່ນຜ່ານປ້າຍໂຄສະນາກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ COP28 ຢູ່ທີ່ທາງຫຼວງ ເຊກຄ໌ ຊາຍເອດ (Sheikh Zayed) ໃນນະຄອນດູໄບ, ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ, ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2023.

ເມື່ອ​ບັນດາຜູ້​ນໍາ​ໂລກໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່ ​ດູ​ໄບ​ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດນີ້ ເພື່ອ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ COP28, ເຊິ່ງ​ເປັນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດໃນ​ປີນີ້, ​ປະ​ມຸກ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ ທີ່​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ​ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ປັດຈຸ​ບັນ ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ​ແລະ ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ແຜນການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ເປັນ​ເວລາ 2 ອາ ທິດໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງແນເປົ້າໝາຍ​ໃສ່​ຈັດການກັບ​ບັນດາ​ລັດຖະບານຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ ເບື້ອງ​ຫລັງ​ຂອບການປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ ກາດ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຫຼື UNFCCC ​ແລະສັນຍາ​ປາຣີ ປີ 2015 ກ່ຽວກັບການຈໍາກັດໂລກຮ້ອນບໍ່​ໃຫ້​ກາຍ 1.5 ອົງສາເຊລຊຽສ ສູງກວ່າລະດັບກ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ.

ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜູ້​ແທນ​ຂັ້ນ​ສູງເຂົ້າຮ່ວມ. ອະດີດ​ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທ່ານຈອນ ແຄຣີ, ເຊິ່ງເປັນທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ຈະເປັນຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ. ທ່ານສີ ເຊັນຫົວ (Xie Zhenhua) ທູດ​ພິ​ເສດກ່ຽວກັບ​ດ້ານ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ຂອງ​ຈີນ ຄາດ​ວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມ.

ວິວໂດຍລວມຂອງເມືອງ Expo ແລະ Al Wall Dome ໃນນະຄອນດູໄບ, ສະຫະລັດອາຣັບເອມເມີເຣັສ, ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2023. ບັນດາໂຕແທນ ຈະມາລວມກັນຢູ່ທີ່ Expo City ໃນວັນພະຫັດນີ້ ຈົນເຖີງວັນທີ 12 ທັນວາ ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ວິວໂດຍລວມຂອງເມືອງ Expo ແລະ Al Wall Dome ໃນນະຄອນດູໄບ, ສະຫະລັດອາຣັບເອມເມີເຣັສ, ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2023. ບັນດາໂຕແທນ ຈະມາລວມກັນຢູ່ທີ່ Expo City ໃນວັນພະຫັດນີ້ ຈົນເຖີງວັນທີ 12 ທັນວາ ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ທ່າມກາງ​ບັນ​ຫາ​ສໍາຄັນຕ່າງໆ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ຈະ​ແມ່ນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບກ່ຽວກັບ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ກອງທຶນ "ການ​ສູນ​ເສຍ ​ແລະ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ" ​ເພື່ອ​ຊົດ​ເຊີຍໃຫ້ແກ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ຕໍ່າ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍແບບບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມີການປະກອບ ສ່ວນເລັກນ້ອຍ ຕໍ່ສາເຫດຕ່າງໆກໍຕາມ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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