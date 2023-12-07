ພວກນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານກະສິກຳແລະດ້ານອາກາດ ກ່າວວ່າ ມີຂ່າວດີສຳລັບພວກພໍ່ໄຮພໍ່ນາຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂລກ ໃນຄຳປະກາດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກ 134 ປະເທດ ໃນລະຫວ່າງພິທີເປີດກອງປະຊຸມ COPE28 ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາກາດຂອງໂລກ ທີ່ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນດູໄບ ພາຍໃນເດືອນນີ້.
ໃນອັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ເປັນຄຳປະກາດຂອງກອງປະຊຸມ COPE28 ວ່າດ້ວຍການກະສິກຳທີ່ຍືນຍົງ ລະບົບອາຫານທີ່ປັບໂຕໄດ້ ແລະ ມາດຕະການທາງດ້ານອາກາດ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກໄດ້ລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 2.5 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເລີ້ມແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານກະສິກຳທີ່ພົວພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມມາດ້ວຍ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ້ມອື່ນໆອີກຫຼາຍສະບັບ ຮວມທັງການເປັນພາຄີ 200 ລ້ານໂດລາລະຫວ່າງປະເທດເຈົ້າພາບ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ແລະມູນນິທິບິລແລະມີລິນດາ ເກດສ໌ ສຳລັບຊ່ວຍເຫຼືອການຄົ້ນຄວ້າທີ່ພົວພັນທາງດ້ານກະສິກຳ.
“ປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງຖືເອົາລະບົບອາຫານແລະການກະສິກຳເປັນໝາກຫົວໃຈສຳລັບຄວາມໄຝ່ຝັນທາງດ້ານອາກາດ ໃນການແກ້ໄຂທັງການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະປົກປ້ອງຊີວິດແລະການເປັນຢູ່ຂອງພວກພໍ່ໄຮ່ພໍ່ນາ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດແນວໜ້າຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງມາຣີອາມ ບິນ ໂມຮຳເໝັດ ອາມເມຣີ (Mariam bint Mohammed Almheiri) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໃນພິທີນຳເຜີຍແຜ່ຄຳປະກາດຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ 1 ທັນວາຜ່ານມານີ້.