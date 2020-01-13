ໄຟປ່າໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນ ແລະ ລົມພັດເບົາໆຍັງຄົງມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກດັບໄຟ.
ກຸ່ມນັກດັບໄຟໃກ້ກັບເມືອງ ໂບດາລລາ ໃນລັດ ນິວ ຊ້າວ ແວລສ໌, ເຊິ່ງແມ່ນລັດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກສຸດໂດຍໄຟປ່າຫຼາຍອາທິດນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດທີ່ຈະເຄື່ອນທີ່ຈາກການປ້ອງກັນ ແລະ ລຸກເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໄຟຈະບໍ່ໄປຮອດທາງຫຼວງທີ່ສຳຄັນ.
ໄຟຢູ່ພູ ກອສເປີສ໌ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງໄດ້ເຜົາໄໝ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາເປັນຕົ້ນມານັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຍ້ອນມີຝົນຕົກລົງມາຄ່ອຍໆ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Sydney Morning Herald.
ກົມດັບໄຟໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງລັດ ນິວ ຊ້າວ ແວລສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ, ໄຟໄໝ້ 111 ແຫ່ງແມ່ນຍັງເຜົາໄໝ້ຢູ່ທົ່ວລັດ ນິວ ຊ້າວ ແວລສ໌, 40 ໃນນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.
ທ່ານ ເດລ ແມັກລີນ ນັກດັບໄຟລັດ ນິວ ຊ້າວ ແວລສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດ້ວຍອາກາດປ່ຽນແປງໃນເວລານີ້, ອາກາດແມ່ນກຳລັງເຢັນລົງ, ໄຟກໍໄດ້ອ່ອນລົງ. ສະພາບຂອງໄຟແມ່ນໄດ້ປ່ຽນແປງ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດທີ່ຈະອອກໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າໄຟໃນເວລານີ້ ແລະ ທຳການມອດມັນ. ແລະ ກຽມເສັ້ນທາງພວກນີ້ໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ກຽມພ້ອມສຳລັບການຄວບຄຸມໄພ ແລະ ໃຫ້ໄຟທີ່ຖືກຄວບຄຸມໄດ້ຄົງທີ່ ສະນັ້ນ ໃນສອງວັນທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມໄຟໄດ້ຢ່າງສຳເລັດ ແລະ ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມໄຟທີ່ຢູ່ສອງຟາກນີ້ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້າ ໃນເວລາທີ່ອາກາດແມ່ນກຳລັງຢູ່ທາງຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້, ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 27 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດໄຟປ່າຂອງ ອອສເຕຣເລຍ. ທີ່ດິນກວ້າງຂວາງ 10 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ໆໃຫຍ່ກວ່າປະເທດ ປອກຕຸຍການ ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຖືກເຜົາໄໝ້.
ການປະທ້ວງສະພາບອາກາດ ປ່ຽນແປງ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ໂດຍຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນທີ່ວິພາກວິຈານ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືກັບວິກິດການໄຟປ່າຂອງລັດຖະບານ. ການປະທ້ວງທີ່ນະຄອນ ຊິດນີ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ 30,000 ຄົນ.