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​ພວກ​ກະ​ບົດ ດັກ​ສະ​ກັດ​ໂຈມ​ຕີ​ ຂະ​ບວນ​ລົດວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ຈີນ ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

ແຟ້ມ - ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຢືນ​ຍາມ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ຂອງ​ຈີນ ພວມ​ກະ​ກຽມ ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ເດີນ​ທາງຢູ່​ເມືອງ​ທ່າກວາ​ດາ ປະ​ມານ 700 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ກາ​ຣາ​ຈີ ໄປ​ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ພະ​ຈິກ ປີ 2016.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ພວກ​ກະ​ບົດ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ຂະ​ບວນ​ລົດ​ຂອງວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ຈີນ ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ​ທ່າກວາ​ດາ (Gwadar) ​ທີ່​ຈີນ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ ແຕ່ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ແຕ່​ປະ​ການ​ໃດ.

ພວກ​ກະ​ບົດເລີ້ມການ​ດັກ​ສະ​ກັດ​ໂຈມ​ຕີ​ ​ດ້ວຍ​ການບີບ​ຄະ​ນວນລະ​ເບີດ​ແຄມ​ທາງໃຫ້​ແຕກຂຶ້ນ​ ກ່ອນ​ເປີດ​ສາກ​ລະ​ດົມ​ຍິງ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ລົດ “ກັນ​ລູກ​ປື​ນ” ຫຼາຍໆ​ຄັນ ຊຶ່ງ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຂົນ​ຊາວ​ຈີນ 23 ຄົນຈາກ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ໄປ​ຍັງ​ທ່າ​ເຮືອ​ນ້ຳ​ເລິກ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ຕຳ​ຫຼວດ​ ແລະ​ທະ​ຫານ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ກ່າວ​ວ່າ ກາ​ນ​ຍິງ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ທີ່​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ກັບ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂະ​ບວນ​ລົດ ໄດ້​ສັງ​ຫານ “ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ສອງ​ຄົນ ແລະ​ມີ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

“ເຫດ​ຮ້າຍ​ໃນຄັ້ງ​ນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຝ່າຍ​ຈີນ​ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ​ ແຕ່​ປະ​ການ​ໃດ ແລະ​ບັນ​ດາພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ” ສະ​ຖານ​ທູດ​ຈີນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ​ກ່າວ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຈີນ​ ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ສືບ​ສວນ​ “ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ຖີ່​ຖ້ວນ ແລະ “ລົງ​ໂທດ​ຢ່າງ​ແຮງ” ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ. ນອກນັ້ນ ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບເອົາ “ມາດ​ຕະ​ການ​ແບບ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ” ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເຫດ​ຮ້າຍ​ໃນ​ທຳ​ນອງນີ້ ໃນ​ອະ​ນ​າ​ຄົດ​ຕໍ່​ໜ້າ.

ອ່​ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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