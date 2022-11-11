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ວັນສຸກ, 11 ພະຈິກ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ພັກ​ໃດ​ຈະ​ເຂົ້າຄວບຄຸມ ສະພາທັງ​ສອງ ຂອງສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອ

ບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ຮັບການນັບແລ້ວຂອງແຕ່ລະເຂດປົກຄອງ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຢູ່ທີ່ Flathead County Fairgrounds ໃນເມືອງກາລິສແພລ, ລັດມອນທານາ, ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2022.

ພັກຣີພັບບຣິກັນ ​ຍັບໃກ້ເ​ຂົ້າ​ສູ່​ການ​ຄວບ​ຄຸມຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ແຕ່ຜົນການແຂ່ງຂັນ​ສຳ​ລັບສະພາສູງ ຂອງທັງສອງລັດທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກ ຄືລັດອາຣິໂຊນາ ແລະລັດເນວາດາແມ່ນຍັງບໍ່ມີຜົນທີ່ແນ່ນອນ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມສະພາສູງ ຍັງກໍານົດບໍ່ໄດ້ ໃນໄລຍະສອງມື້ ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງສະພາໃນທົ່ວປະເທດ.

ຜົນປາກົດວ່າ ພັກຣີພັບບຣິກັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ 209 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ໂດຍພະຍາຍາມໃຫ້ບັນລຸ 218 ບ່ອນ​ນັ່ງ ເພື່ອ​ກຳ​ສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຢູ່ໃນສະພາ ຂອງຈໍານວນທັງ​ໝົດ 435 ບ່ອນນັ່ງ. ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຮັບ 192 ບ່ອນນັ່ງ, ແລະຍັງເຫຼືອອີກ 34 ບ່ອນນັ່ງທີ່ຍັງຕັດສິນບໍ່ໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ການນັບຄະແນນສຽງ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.

ຜູ້ຕັດສິນ ແລະຜູ້ຕິດຕາມເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງ ກໍາລັງຈັດຕາຕະລາງ ຢູ່ສໍານັກງານການບັນທຶກ ໃນຂົງເຂດມາຣີໂກປາ, ໃນນະຄອນຟີນິກ, ລັດອາຣີໂຊນາ, ວັນທີ 10 ະພຈິກ 2022.
ຜູ້ຕັດສິນ ແລະຜູ້ຕິດຕາມເບິ່ງການເລືອກຕັ້ງ ກໍາລັງຈັດຕາຕະລາງ ຢູ່ສໍານັກງານການບັນທຶກ ໃນຂົງເຂດມາຣີໂກປາ, ໃນນະຄອນຟີນິກ, ລັດອາຣີໂຊນາ, ວັນທີ 10 ະພຈິກ 2022.

ພັກຣີພັບບຣິກັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ຈະຊະນະສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າຈະຜິດຫວັງທີ່ຂະໜາດຄວາມໄດ້ປຽບທາງການເມືອງ ຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ມີທ່າທາງວ່າຈະນ້ອຍກວ່າການຄາດຄະ​ເນ​ໄວ້ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທີ່ “ຄື້ນສີແດງ” ຂອງຜູ້ຊະນະຈາກພັກຣີພັບບຣິກັນ ເຂົ້າມາປະຈໍາການຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ ເມື່ອສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຊຸດໃໝ່ ສາບານໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາຕີ (Kevin McCarthy), ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນໜ້ອຍຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ​ກຳ
ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍນັ້ນ, ມີໂອກາດທີ່ຈະກາຍມາເປັນປະທານສະພາຕໍ່າຄົນຕໍ່ໄປ ຖ້າພັກຣີພັບບຣິກັນຫາກ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມສະພາ​ຕ່ຳ. ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຮ້ອງຫາພັກຣີພັບບຣິກັນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງພັກ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ນໍາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຂອງພັກ.

ທ່ານແມັກຄາຕີ ຈະເຂົ້າ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ແທນທີ່ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ເຊິ່ງເປັນປະທານສະຕໍ່າຄົນປັດຈຸບັນ, ແລະເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບທ່ານນາງ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງຈະກາຍມາເປັນບຸກ​ຄົນລໍາດັບທີ່ສອງ ທັດຈາກຮອງປະທານາທິບໍ, ຖ້າວ່າສອງຕໍາແໜ່ງທີ່ມີລະດັບສູງຂອງປະເທດຫວ່າງລົງ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນ.

ໃນຂະນະນີ້, ພັກຣີພັບບຣິກັນໄດ້ຊະນະ 49 ​ຂອງຈໍານວນ 100 ບ່ອນນັ່ງ​ໃນສະພາສູງ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ​ຊະ​ນະ 48 ບ່ອນນັ່ງ, ເຊິ່ງ​ໄດ້ສະ​ທ້ອນໃຫ້ເຫັນ​ເຖິຄວາມແຕກຕ່າງ​ລະ​ຫວ່າງ 50 ຕໍ່ 50 ​ຂອງ​ທັງສອງພັກການເມືອງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້.

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