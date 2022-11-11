ພັກຣີພັບບຣິກັນ ຍັບໃກ້ເຂົ້າສູ່ການຄວບຄຸມຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ແຕ່ຜົນການແຂ່ງຂັນສຳລັບສະພາສູງ ຂອງທັງສອງລັດທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກ ຄືລັດອາຣິໂຊນາ ແລະລັດເນວາດາແມ່ນຍັງບໍ່ມີຜົນທີ່ແນ່ນອນ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມສະພາສູງ ຍັງກໍານົດບໍ່ໄດ້ ໃນໄລຍະສອງມື້ ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງສະພາໃນທົ່ວປະເທດ.
ຜົນປາກົດວ່າ ພັກຣີພັບບຣິກັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ 209 ບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ໂດຍພະຍາຍາມໃຫ້ບັນລຸ 218 ບ່ອນນັ່ງ ເພື່ອກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຢູ່ໃນສະພາ ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ 435 ບ່ອນນັ່ງ. ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຮັບ 192 ບ່ອນນັ່ງ, ແລະຍັງເຫຼືອອີກ 34 ບ່ອນນັ່ງທີ່ຍັງຕັດສິນບໍ່ໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ການນັບຄະແນນສຽງ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ພັກຣີພັບບຣິກັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ຈະຊະນະສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າຈະຜິດຫວັງທີ່ຂະໜາດຄວາມໄດ້ປຽບທາງການເມືອງ ຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ມີທ່າທາງວ່າຈະນ້ອຍກວ່າການຄາດຄະເນໄວ້ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທີ່ “ຄື້ນສີແດງ” ຂອງຜູ້ຊະນະຈາກພັກຣີພັບບຣິກັນ ເຂົ້າມາປະຈໍາການຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ ເມື່ອສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຊຸດໃໝ່ ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາຕີ (Kevin McCarthy), ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນໜ້ອຍຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດກຳ
ສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ, ມີໂອກາດທີ່ຈະກາຍມາເປັນປະທານສະພາຕໍ່າຄົນຕໍ່ໄປ ຖ້າພັກຣີພັບບຣິກັນຫາກເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ. ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຮ້ອງຫາພັກຣີພັບບຣິກັນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງການສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງພັກ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ນໍາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຂອງພັກ.
ທ່ານແມັກຄາຕີ ຈະເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ແທນທີ່ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ເຊິ່ງເປັນປະທານສະຕໍ່າຄົນປັດຈຸບັນ, ແລະເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບທ່ານນາງ ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງຈະກາຍມາເປັນບຸກຄົນລໍາດັບທີ່ສອງ ທັດຈາກຮອງປະທານາທິບໍ, ຖ້າວ່າສອງຕໍາແໜ່ງທີ່ມີລະດັບສູງຂອງປະເທດຫວ່າງລົງ ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນ.
ໃນຂະນະນີ້, ພັກຣີພັບບຣິກັນໄດ້ຊະນະ 49 ຂອງຈໍານວນ 100 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງ, ໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດຊະນະ 48 ບ່ອນນັ່ງ, ເຊິ່ງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 50 ຕໍ່ 50 ຂອງທັງສອງພັກການເມືອງໃນເວລານີ້.