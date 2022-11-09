ຊະຕາກຳຂອງນະໂຍບາຍທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທຳອິດຂອງທ່ານ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດລໍຖ້າຜົນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າພັກການເມືອງໃດຈະຄວບຄຸມລັດຖະສະພາສຳລັບສອງປີຕໍ່ໄປ.
ການແຂ່ງຂັນສະພາສູງຫຼາຍແຫ່ງແມ່ນໃກ້ຄຽງກັນໂພດທີ່ຈະຕັດສິນໄດ້ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດກວ່າຄົນອື່ນໆ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ເຕືອນວ່າ ມັນອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນກ່ອນທີ່ຜົນຄະແນນຂອງການແຂ່ງຂັນບາງບ່ອນຈະອອກມາຢ່າງແນ່ນອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄື້ນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ຖືກຄາດຫວັງໄວ້ປາກົດວ່າໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຊ້າໆ ດ້ວຍພັກກົງກັນຂ້າມໄດ້ຮັບບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕ່ຳຫຼາຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ໃນສະພາຕ່ຳ ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຂົາເຈົ້າອາດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະພຽງພໍເພື່ອທີ່ຈະຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ.
ທັງໝົດ 435 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ 35 ຈາກ 100 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງແມ່ນຈະມີການແຂ່ນຂັນເອົາ. ສະພາສູງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນມີການແບ່ງບ່ອນນັ່ງທີ່ເທົ່າກັນພໍດີລະຫວ່າງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນ, ດ້ວຍຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ສາມາດລົງຄະແນນສຽງຕັດສິນສຳລັບພັກເດໂມແຄຣັດ, ສະນັ້ນພັກຣີພັບບລີກັນຕ້ອງການທີ່ຈະຊະນະພຽງບ່ອນນັ່ງດຽວເພື່ອຄວບຄຸມສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ປົກກະຕິແລ້ວ, ພັກທີ່ຄວບຄຸມທັງສອງສະພາຂອງລັດຖະບານຈະສູນເສຍບ່ອນນັ່ງໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ. ສະພາຫຼາຍເຂດແມ່ນມີຂອບເຂດທີ່ຖືກຂີດໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມໄດ້ປຽບຕໍ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ຫຼື ເດໂມແຄຣັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສຳລັບຄູ່ແຂ່ງຝ່າຍຄ້ານທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່.
ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 45 ລ້ານຄົນໄດ້ປ່ອນບັດຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນກຳນົດ, ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ສົ່ງທາງໄປສະນີກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ນັກວິເຄາບາງຄົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄະແນນສຽງທັງໝົດໃນການແຂ່ງຂັນທົ່ວປະເທດອາດນສູງກວ່າ 115 ລ້ານຄະແນນທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການ ເຊິ່ງຖືກຕັ້ງໄວ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝປີ 2018.
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນຫຼາຍລັດໄດ້ມີຄວາມສົງໄສໃນບັດຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງສະຖານະທາງກົດໝາຍຂອງການເຮັດແທ້ງລູກ, ການພະນັນກິລາ ແລະ ກັນຊາ. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ມິຊິແກັນ ແລະ ເວີມັອນ ໄດ້ຮັບຮອງໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ປົກປ້ອງສິດທິໃນການເຮັດແທ້ງລູກໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງລັດ. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດ ແມຣີແລນ ໄດ້ຕັດສິນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກັນຊາເປັນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ແຕ່ໃນຫຼາຍລັດອື່ນໆຂໍ້ສະເໜີທີ່ຄືກັນນັ້ນປາກົດວ່າໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ຄວາມຜ່າຍແພ້.