ບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກຈີນໄດ້ພາກັນຈ່າຍເງິນຊື້ສິ່ງຂອງຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໃນເທດສະການຊັອບປິ້ງທາງອອນໄລນ໌ທີ່ສຳຄັນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນ ຈີນ ຫຼັງໄດ້ພົ້ນຈາກໂຣກລະບາດ ໃນຂະນະບັນດາພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າໄດ້ຕັດລາຄາລົງ, ແຕ່ບັນດາ ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຍັງຄົງຕ່ຳ ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ໄດ້ກັບຄືນມາອີກຄັ້ງຈາກໂຣກລະບາດ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພິ. ບັນດາພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ຈີນ ໄດ້ສະເໜີຫລຸດລາຄາສິນຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກລະຫວ່າງເທດສະການຊັອບປິ້ງ 618 ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະຄ້ຳຈູນການຂາຍທ່າມກາງການຟື້ນຕົວໃນການບໍລິໂພກທີ່ຕ່ຳກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຜູ້ບໍລິ ໂພກຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່າ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກພາກັນລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ລາຄາຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່າມກາງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊະນະເລີດທີ່ບໍ່ຖືກຄາດຫວັງໃນເທດສະການຊັອບປິ້ງແມ່ນບັນດາຍີ່ຫໍ້ຫຼູ ຫຼືທີ່ມີລາຄາແພງທັງຫຼາຍ, ເຊິ່ງບາງບໍລິສັດໄດ້ຂາຍທາງອອນໄລນ໌ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ໄດ້ສະໜອງການຫຼຸດລາຄາເພື່ອຂະຫຍາຍຍອດຂາຍ ຫຼັງຈາກພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນ ຈີນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດເມື່ອປີກາຍນີ້.