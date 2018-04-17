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ບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນປະເທດຈີນ ຊັ່ງຊາເບິ່ງທາງເລືອກ ໃນຂະນະທີມີການ ຜິດຖຽງກັນດ້ານການຄ້າຢູ່

Consumers in China Weigh Options as Trade Frictions Simmer
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Consumers in China Weigh Options as Trade Frictions Simmer

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ການ​ຜິດຖຽງກັນດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ກັບຈີນ​ທີ່ຍັງມີມາຢູ່ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​
ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ລະຫວ່າງ​ພວກ​ຊາວນາ​ອາ​ເມຣິກັນ ຜູ້​ທີ່​ກຳລັງ​ປະ​ເຊີ​ນໜ້າ​ກັບ​
ການ​ເພີ້​ມ​ເກັບ​ພາສີ​ຂາເຂົ້າ​ຢູ່ແລ້ວຈາກ​ປັກ​ກິ່ງ ຢ່າງ ກວ້າງຂວາງຫຼາ​ຍຢ່າງ​ຈາກ​ຜະ​ລິດ​
ຜົນຄືຊີ້ນ​ໝູ​ໄປ​ຫາ​ໝາກ​ໄມ້ ​ແລະ​ໝາກ​ຖົ່ວ​ຕ່າງໆ.

ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ ປັກ​ກິ່ງ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ການ​ສົນທະນາ​ເຖິງ​ຫົວ​ຂໍ້ນັ້ນ​ມິດ​ງຽບລົງ​. ສື່​ມວນຊົນຂອງຈີນ​ໄດ້​ເຜີຍ​ບົດ​ຂຽນ​ຢ່າງ​ຍືດຍາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຈີນ​ຈະ​ຢືນ​ຢູ່ໃນ​ທ່າ​ທີ່​ຂອງ
​ຕົນຊຶ່ງ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງກ່າ​ວວ່າ ​ເຖິງເວລາ​ແລ້ວ​ທີ່ປັກ​ກິ່ງຕ້ອງສັ່ງ​ສອນບົດຮຽນ​ໃຫ້​ອາ​ເມຣິກາ.

ສີນຄ້າເຂົ້າຈາກສະຫະລັດ ທີເຫັນວາງຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ທີ່ປັກກິ່ງ.
ສີນຄ້າເຂົ້າຈາກສະຫະລັດ ທີເຫັນວາງຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ທີ່ປັກກິ່ງ.

ບັນດາ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກກຳລັງ​ພາກັນ​ເບິ່ງ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ຢ່າ​ງໃກ້ຊິດ. ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ພາກັນ​ເປັນ
​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ການ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ ​ແຕ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່
ວີ​ໂອ​ເອ ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມນຳ ​ແມ່ນ​ໄດ້ເວົ້າ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ຊື້​ຜົນ​ຜະລິດ​ທັງ​ໝົດ​ໄດ້ຈາກ
​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ​ແລະ​ແຫ​ລ່ງອື່ນໆ​.

ໂຕະວາງຂາຍຊີ້ນທີ່ເຫັນຢູ່ຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ທີ 25 ແມສາ 2016.
ໂຕະວາງຂາຍຊີ້ນທີ່ເຫັນຢູ່ຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ທີ 25 ແມສາ 2016.

ຢູ່​ຕະຫຼາດ​ກາງ​ແຈ້ງ​ໃນ​ນະຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ ສິນຄ້າ​ເຂົ້າຂອງ​ສະຫະລັດ​ເຊັ່ນວ່າ​ໝາກ​ໄມ້ ​ແລະ
​ໝາກ​ຖົ່ວ​ຕ່າງໆ​ບັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ລາຄາ​ທີ່​ແຂ່ງຂັນ​ກັນ. ​ແຕ່​ເວລາ​ໃດ​ທີ່ການ​ເກັບ​ພາສີ
​ເຂົ້າ​ເລີ້ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ສິນຄ້າ​ຈະ​ມີ​ລາຄາ​ສູງ​ຂຶ້ນຫຼາຍ. ຄົນຂາຍ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່ ວີ​ໂອ​ເອ ​ໄດ້ໂອ້​ລົມ​ນຳ
​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ຊັ່ງຊາ​ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ລາວ​ແລ້ວ.

ຊາວນາຄົນນຶ່ງກຳລັງກວດເບິ່ງເຄື່ອງຈັກເກັບກ່ຽວໜາກຖົ່ວເຫຼືອງ ທີ່ສວນຂອງລາວທີ່ເມືອງ ເທີເບີວີລ ລັດຄາໂຣໂລນາໃຕ້ ທີ 5 ຕຸລາ 2016.
ຊາວນາຄົນນຶ່ງກຳລັງກວດເບິ່ງເຄື່ອງຈັກເກັບກ່ຽວໜາກຖົ່ວເຫຼືອງ ທີ່ສວນຂອງລາວທີ່ເມືອງ ເທີເບີວີລ ລັດຄາໂຣໂລນາໃຕ້ ທີ 5 ຕຸລາ 2016.

ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ພຽງ​ແຕ່​ຢຸດ​ເຊົາ​ຊື້​ສິນຄ້າ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຢຸດ​ຂາຍ
​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ອາ​ເມຣິກາ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າສາມາດ​ພຽງ​ແຕ່​ຊື້​ສິນຄ້າ​ຈາກ​ຈີນ. ຊາວ​ຈີນ​ສົມ
ຄວນແລ້ວ ​ທີ່​ຈະ​ກິນ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ເຮັດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ.” ເອງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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