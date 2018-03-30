ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ແຜນ
ການຂອງທ່ານທີ່ຈະປັບປຸງທາງດ່ວນ ແລະຂົວທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງສະຫະລັດຈະເຮັດໃຫ້
ພວກທາງດ່ວນ ແລະຂົວພວກນີ້ "ຈາກການເປັນແຫລ່ງທີ່ມາແຫ່ງຄວາມໃຈຮ້າຍ
ຢ່າງບໍ່ຮູ້ຈົບຮູ້ສິ້ນ ໃຫ້ກາຍມາເປັນແຫລ່ງ ແຫ່ງຄວາມພູມໃຈແບບບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດເລີຍ."
ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ທີ່ລັດໂອຮາຍໂອ (Ohio) ໃນເຂດພາກ
ກາງຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ຜູ້ນໍາຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້ເວົ້າວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນໄດ້ນັ່ງ
ເບິ່ງ ໃນເວລາທີ່ວໍຊິງຕັນ "ຈ່າຍເງິນເປັນພັນໆ ຕື້ໂດລາເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດໃຫ້ຈະເລີນຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງປະເທດຕົນ ຊຸດ
ໂຊມລົງເຖິງຂັ້ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ເປ່ເພ."
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຊຸກຍູ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານໃຫ້ໃຊ້ເງິນຈໍານວນ 200 ຕື້ໂດລາຂອງລັດຖະ
ບານກາງ ເພື່ອຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໃໝ່ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ພັນ
500 ຕື້ໂດລາໃນທົດສະວັດຕໍ່ໄປນີ້, ຊຶ່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີການສະໜັບສະໜຸນໜ້ອຍ
ຫລາຍຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ.
ທ່ານທຣໍາກ່າວອີກວ່າ "ດຽວນີ້ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາຈະສ້າງສາປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາຄືນໃໝ່, ເອົາໃຈໃສ່ດູແລຄົນຂອງພວກເຮົາ, ຕໍ່ສູ້ເພື່ອກໍາມະກອນຊາວອາເມຣິ
ກັນທີ່ດີຍິ່ງຂອງພວກເຮົາ."
ທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການຂອງທ່ານຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ແລະຍົກ
ຍ້ອງມັນວ່າ ເປັນແຜນການທີ່ຈະສາມາດ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກເພື່ອນຮ່ວມ
ພັກຣີພັບບລິກັນຂອງທ່ານຢູ່ໃນລັດຖະສະພາພ້ອມທັງຈາກພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ
ທີ່ເປັນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມນັ້ນອີກດ້ວຍ. ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເລີຍວ່າພວກ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈະເອົາແຜນການດັ່ງກ່າວນັ້ນມາພິຈະລະນາ ໃນເວລາອັນໃກ້
ນີ້ເລີຍ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະມີຂື້ນໃນເດືອນພະ ຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຫລາຍກວ່າ.
ແຜນການຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກລັດຖະ
ບານໃນຂັ້ນລັດ ແລະຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ການເຮັດແນວ
ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະສະພາບາງຄົນ ເວົ້າວ່າ ແຜນ ການນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້
ການສ້າງທາງດ່ວນ ທີ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ ທີ່ພວກໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນບໍ່ມັກ ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້
ເງິນມາຈ່າຍຄ່າຖະໜົນຫົນທາງທີ່ໄດ້ຮັບການປັບ ປຸງນັ້ນ ຫລືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການ
ຂາຍຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເປັນການຫາເງິນມາສ້າງ.
ແທນທີ່ຈະເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບແຜນຂອງທ່ານທຣໍາ ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານ ພອລ໌ ໄຣ
ເອິນ (Paul Ryan) ທີ່ໄດ້ດູແລກອງປະຊຸມຂອງພັກຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ທີ່ມີສຽງສ່ວນຫລາຍ
ໄດ້ລວມເອົາການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂົ້າຢູ່ໃນແຜນງົບປະມານ 1 ພັນ 300 ຕື້ໂດ
ລາ ທີ່ອອກມາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ໃຫ້ທຶນແກ່ພະແນກການຂອງລັດຖະບານຈົນຮອດ
ທ້າຍເດືອນກັນຍາປີນີ້.
ທ່ານ ໄຣເອິນ (Ryan) ກ່າວຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງໃນທວີດເທີວ່າ "ການປັບປຸງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ຂອງປະເທດເຮົາ ແມ່ນສົມຄວນເຮັດມາແຕ່ດົນແລ້ວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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