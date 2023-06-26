ຜູ້ນຳພັກນິຍົມແນວທາງເດີມ ປະຊາທິປະໄຕໃໝ່ ຂອງກຣິສ ທ່ານກິຣິອາໂກສ ມິດໂຊຕາກິສ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເລັ່ງການປະຕິຮູບ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງເທື່ອຮອບສອງຂອງປະເທດໃນຫ້າອາທິດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຜົນການນັບບັດຄະແນນສຽງ ທີ່ເກືອບເສັດສິ້ນຂອງການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຄະແນນນຳໜ້າຢ່າງສະບາຍ ຢູ່ໃນສະພາ ເພື່ອປະກອບລັດຖະບານຄັ້ງທີສອງ ໄລຍະສີ່ປີ. ບັນດາຜູ້ມີຄວາມປິຕິຍິນດີສະໜັບສະໜູນໄດ້ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງພັກໃນນະຄອນເອເທນ ຮ້ອງໂຮ ຕົບມື ຈູດບັ້ງໄຟດອກ ແລະໂບກທຸງສີຟ້າ ແລະຂາວ ທີ່ເປັນທຸງຂອງພັກ. ຜົນການນັບຄະແນນທີ່ເກືອບເສັດສິ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນພັກຂອງທ່ານ ໄດ້ຊະນະ 40.5 ເປີເຊັນ ຂອງການປ່ອນບັດ ຊຶ່ງໄດ້ຊະນະຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານ ທີ່ນິຍົມຊ້າຍ ຄື ພັກຊິຣິຊາຊຶ່ງດິ້ນລົນທີ່ຈະໃຫ້ບັນລຸຄະແນນ 18 ເປີເຊັນ.