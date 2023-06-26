ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໒໖ ມິຖຸນາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃໝ່ ທີ່​ນິ​ຍົມແນວທາງເດີມ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໃນກຣິສ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະຜູ້ນຳພັກປົກຄອງນິຍົມແນວທາງເດີມປະຊາທິປະໄຕໃໝ່ ທ່ານກິຣິອາໂກສ ມິດໂຊຕາກກິສ ຖະແຫລງຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ລເຫວ່າງການເຕົ້າໂຮມກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ໃນນະຄອນເອເທນ ປະເທດກິຣສ ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2023.

ຜູ້ນຳພັກນິຍົມແນວທາງເດີມ ປະຊາທິປະໄຕໃໝ່ ຂອງກຣິສ ທ່ານກິຣິອາໂກສ ມິດໂຊຕາກິສ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະ​ເລັ່ງ​ການປະຕິຮູບ ຫລັງຈາກ​ໄດ້​ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງເທື່ອຮອບສອງຂອງປະເທດໃນຫ້າອາທິດ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ຜົນ​ການ​ນັບ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ທີ່ເກືອບເສັດສິ້ນຂອງການເລືອກຕັ້ງ​ໃນວັນອາທິດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບຄະແນນນຳ​ໜ້າຢ່າງສະບາຍ ຢູ່ໃນສະພາ ເພື່ອປະກອບລັດຖະບານຄັ້ງທີສອງ ໄລ​ຍະສີ່ປີ. ບັນດາຜູ້ມີຄວາມປິຕິຍິນດີສະໜັບສະໜູນໄດ້ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງພັກໃນນະຄອນເອເທນ ຮ້ອງໂຮ ຕົບມື ຈູດບັ້ງໄຟດອກ ແລະໂບກທຸງສີຟ້າ ແລະຂາວ ທີ່ເປັນທຸງຂອງພັກ. ​ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ທີ່ເກືອບເສັດສິ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນພັກຂອງທ່ານ ໄດ້ຊະນະ 40.5 ເປີເຊັນ ຂອງການປ່ອນບັດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຊ​ະ​ນະຄູ່ແຂ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານ ທີ່​ນິ​ຍົມຊ້າຍ ​ຄື ພັກຊິຣິຊາຊຶ່ງດິ້ນລົນທີ່ຈະໃຫ້ບັນລຸຄະແນນ 18 ເປີເຊັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG