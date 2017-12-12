ສະມາຊິກ ສະພາຕໍ່າ ແມ່ຍິງ ຕ້ອງການໃຫ້ ສືບສວນ ການກ່າວຫາ ການປະພຶດທາງເພດ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຂອງ ປ. ທຣໍາ

ສະມາຊິກສະພາແມ່ຍິງຫລາຍກວ່າ 50 ຄົນ ຕ້ອງການໃຫ້ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະພາຕໍ່າ
ສືບສວນ ໃນການການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການປະພຶດທາງເພດ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໂດຍປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງຢູ່ທຳນຽບຂາວ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄປຫາສະພາຕໍ່າພັກ ຣີພັບບລິ
ກັນ ທ່ານເທຣ ກາວດີ ແລະສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານເອລີຈາ ຄຳມິງ ຄະນະກຳ
ມະການທີ່ກຳກັບດູແລ ແລະປະຕິຮູບລັດຖະບານ.
ໜັງສືຈາກກຸ່ມເຮັດວຽກແມ່ຍິງພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ “ແມ່ຍິງຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນໄດ້
ກ່າວຫາຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະພຶດທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.”
ໜັງສືກ່າວຕື່ມວ່າ “ປະຊາຊົນອາເມຣິກາ ຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຈິງໃນການກ່າວຫາເຫລົ່ານີ້. ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງປະທານາ ທິບໍດີເອງ ກໍປາ
ກົດວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການກ່າວຫາ ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີສິດດຳເນີນການປະຕິບັດ
ຕໍ່ຕ້ານພວກແມ່ຍິງ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະບໍ່ຫົວຊາແມ່ຍິງຫລາຍໆຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ້າວ
ອອກມາ ດ້ວຍການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານທຣໍາ.”
ໜັງສືໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ນຳເອົາຫລັກຖານຕ່າງມາສະເໜີໃນການປ້ອງ
ກັນໂຕທ່ານເອງ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດສີ່ຄົນກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະ
ທານາທິບໍດີທຣໍາລາອອກ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງຄຣິສເຕີນ ກິລລິແບຣນ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດນິວຢອກກ່າວຕໍ່ໂທລະ
ພາບຊີແອນແອນ ວ່າ "ການກ່າວຫາເຫລົ່ານີ້ເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ມີຫຼາຍໆເລື້ອງ ທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຍິນພວກແມ່ຍິງເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ການ ແລະເຂົາເຈົ້າຫລາຍໆຄົນພາກັນເສຍອົກ
ເສຍໃຈ."
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເພີ້ິມວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານທຣໍາ ບໍ່ລາອອກໂດຍທັນທີ ລັດຖະສະພາ
“ຄວນທຳການສືບສວນທີ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ການປະພຶດຂອງທ່ານ ແລະໃຫ້ທ່ານຮັບເອົາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”
ການໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍສະມາຊິກ
ສະພາສູງ ເບີນີ ແຊນເດີສ ທີ່ບໍ່ສັງກັດພັກ ແລະທ່ານແຈັຟ ເມິລກເລ ທີ່ສັງ ກັດພັກເດ
ໂມແຄຣັດ ແລະ ທ່ານ ຄໍຣີ ບຸກເກີ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດນິວເຈີຊີ. ພວກ
ທ່ານທັງໝົດພາກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫລັງຈາກໄດ້
ມີການປະກາດການລາອອກ ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານ ອາລ ແຟຣັງເກີນ ແລະ
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຈອນ ຄອນເຢີສ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາ ປະພຶດທາງເພດທີ່ບໍ່ເໝາະ
ສົມນັ້ນ.
ແມ່ຍິງສາມຄົນ ຜູ້ທີ່ໃນປີແລ້ວນີ້ໄດ້ກ່າວຫາ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ທຳການລວນລາມທາງ
ເພດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຫາຄືນໃໝ່ອີກ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ເຖິງ
ເວລາແລ້ວທີ່ລັດຖະສະພາຕ້ອງສືບສວນໃນການກ່າວອ້າງຕໍ່ ປະທານາທິບໍດີ ຫລັງຈາກ
ບັນດາຜູ້ຊາຍອາເມຣິກັນຫລາຍສິບຄົນ ທີ່ມີອຳນາດ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບໃນການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ພວກແມ່ ຍິງນັ້ນ.
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