ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ຈິມ ຈໍແດັນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໃຫ້ສະໝັກເອົາຕໍາແໜ່ງປະທານສະພາຕໍ່າ ສະຫະລັດ

ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຕອນບ່າຍວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ, ຜູ້ສະຫມັກ ຊິງຕໍາແໜ່ງປະທານສະພາຕໍ່າ ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນຄົນຫລ້າສຸດ ທ່ານຈິມ ຈໍແດັນ (Jim Jordan) ກຳລັງມີຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການຕ່າວປີ້ນບັນດາຜູ້ຕິຕຽນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະຮັກສາການສະໜັບສະໜູນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ.
ທ່ານຈໍແດັນ, ຜູ້ແທນຝ່າຍຂວາຈາກລັດໂອຮາຍໂອ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍຄົນ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານຈະສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ພຽງພໍ ຈາກບັນດາສະມາຊິກ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນປະທານສະພາຕໍ່າ ຫຼືບໍ່.
"ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກດີຫຼາຍ ກ່ຽວກັບແຮງຂັບເຄື່ອນທີ່ພວກເຮົາມີ." ທ່ານຈໍແດັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ນອກຫ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້. "ພວກເຮົາຈະເລືອກເອົາປະທານສະພາຕໍ່າ ໃນມື້ອື່ນນີ້."
ທ່ານຈໍແດັນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂດໂນລ ທຣໍາ, ຈະພົບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມແບບປິດລັບ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮວມພັກຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນເອກກະພາບກັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໃນການສະໜັບສະໜູນການລົງສະໝັກຂອງທ່ານ. ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ທ່່ານຈໍແດັນ ທີ່ຢູ່ຝ່າຍຂົ້ວຈັດເກີນໄປ ສຳລັບຕຳແໜ່ງປະທານສະພາຕ່ຳ.
ສະພາຕ່ຳ ຂາດປະທານສະພາມາເປັນເວລາສອງອາທິດແລ້ວ ຫລັງຈາກທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ຂັບໄລ່ ອະດີດປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ອອກ.