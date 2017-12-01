ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີການເຄື່ອນໄຫວ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນສະພາ ເພື່ອ ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ ດາກາ ພາຍໃນ ທ້າຍປີນີ້

ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ​ທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດ​ກົດໝາຍ ຫລືດາກາ ພາກັນປະທ້ວງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບຂາວ.

ສະມາ​ຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ກຳລັງ​ກະກຽມ​ໜັງສື​ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະທານ
​ສະພາ​ຕໍ່າ​ທ່ານ ​ພອລ ຣາຍອັນ ​ຫາທາງແກ້ໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍ ພາຍ​ໃນ​ທ້າຍເດືອນ
​ທັນວາ ​ຕໍ່ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດ​ກົດໝາຍ ​ເກືອບ 800 ພັນຄົນ ທີ່​ຖືກ​ນຳ​ເຂົ້າ
​ມາສະ​ຫະລັດ​ ໃນ​ຕອນເປັນ​ເດັກນ້ອຍຫລື​ດາກາ. ຖານະ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ແມ່ນຍັງສະລັບ
ຊັບຊ້ອນ​ຍາກທີ່ຈະທຳນາຍໄດ້ ໃນການພິຈາລະ ນາຮ່າງກົດໝາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງ
ຫຼາຍ ໃນໄລຍະທ້າຍປີຂອງລັດຖະສະພາ.

ປະທານາທິບໍດີ​ດໍໂນລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ຍົກເລີກ​ໂຄ​ງການພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ເຂົ້າ​ເມື​ອງຜິດ​ກົດ
ໝາຍຫລື​ດາກາ ຂອງ​ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ໂອບາມາໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້ ໂດຍ ຮຽກຮ້ອງ​
ໃຫ້ສະພາ ຮັບ​ຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ ​ທີ່​ອຳນວຍ​ໃຫ້ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ຢູ່ໃນໂຄງການດາກາ
ມີເສັ້ນທາງ​ຜ່ານ​ໄປ​ສູ່ການໄດ້ຮັບ​ຖານະ​ຢູ່​ຢ່າງ​ຖາວອນໃນ​ສະ ຫະລັດ ກ່ອນ​ໂຄງການ​
ຈະ​ໝົດ​ລົງ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ​ປີ 2018 ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ຄວາ​ມພະຍາຍາມທີ່ຈະເກັບ​ກໍາລາຍ​ເຊັນ​ ສຳລັບ​ໜັງສືນີ້ ແມ່ນ​ນຳພາ​ໂດຍ​ສະມາຊິກ
​ສະພາ​ຕໍ່າ ສະ​ກັອດ ​ເທ​ເລີ ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິກກັນ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ອີງ​ຕາມ
ທ່ານ​ນາງ​ມີ​ແຊນ ລູຮານ ກຣິສ​ແຮມ ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກ​ລັດ​ນິວ​ເມັກ​ຊິ​ໂກທີ່ເປັນປະທານຂອງກຸ່ມສະມາຊິກສະພາທີ່ປາກພາສາສະແປນິສທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ພວກ​
ນັກ​ຂ່າວ​ ຢູ່ໃນ​ການຖະແຫຼງ ​ໃນຕອນເຊົ້າ​ວັນ​ພະຫັດວານ​ນີ້. ຫ້ອງການ​ທ່ານ​ນາງ​ເທ​ເລີ
​ບໍ່​ໄດ້ໃຫ້ຄຳ​ເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບຄຳຖາມຂອງວີ​ໂອ​ເອ.

ທ່ານ​ນາງກຣິສ​ແຮມ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເນື້ີອ​ໄນ​ຂອງ​ໜັງສື ​ແຕ່​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​
ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງນີ້ກໍ​ຄື ຖ້າຮ່າງ​ກົດໝາຍທີ່ເປັນທາງເລືອກບໍ່ໄດ້ມີ​ສະ
​ເໜີ​ ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ຈະພາກັນ​ເຊັນເພື່ອ​ຍົກເລີກໜັງສືດັ່ງກ່າວທີ່​ຈະ​ບັງຄັບ ​ໃຫ້ມີການ
​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກ່ຽວກັບ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ດາກາ​. ໜັງສື​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ນໍາ​ສະ ເໜີ ໂດຍສະ
ມາຊິກພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ຄອຟ​ແມນ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້.

ທ່ານ​ຄອຟ​ແມນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທ່ານ “​ແນ່ນອນ​ມີຄວາມຫວັງໄປໃນທາງທີ່ດີທີ່
ວ່າ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈະແລ້ວ​ສຳ​ເລັດ​ກ່ອນ​ເດືອນ​ມີນາ.” ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ພິຈາ
ລະນາ​ໜັງ​ສື​ໃດໆກໍຕາມ ​ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງ​ແກ້​ໄຂ ​ໂດຍ​ທັນ​ທີ ໂລດນັ້ນ.

ທ່ານ​ກຣິສ​ແຮມ​ກ່າວ​ວ່າ ສຳລັບ​ພາກສ່ວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ
ຣັດ “ຍັງ​ຈະແຈ້ງໃນຖານະທີ່ເປັນກຸ່ມນຶ່ງ ພວກ​ເຮົາຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການ ​ໃນ​ທ້າຍປີນີ້
ພວກ​ມີ​ຄວາມໄຝ່​ຝັນ 122 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ​ໃນ​ທາງ​ລົບທຸກ​ມື້ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າສູນ
ເສຍຖານະ.”

ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງ ດາ
ກາ ໄປເປັນເງື່ອນໄຂໃນຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ.
ເງິນທຶນສຳລັບການບໍລິຫານງານຂອງລັດຖະບານ ຈະໝົດລົງໃນວັນສຸກອາທິດໜ້າ
ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫລືຮັບ ຮອງເອົາຮ່າງກົດ
ໝາຍໃໝ່ ພາຍໃນເວລານັ້ນ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການອັດລັດຖະບານ.

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