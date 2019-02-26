ສະພາຕ່ຳ ຄາດວ່າ ຈະຮັບຜ່ານມາດຕະການ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ຈະຍົກເລີກການ
ປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນ ເຂດຊາຍແດນ
ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ຫຼັງຈາກ ການປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ
ຂອງທ່ານທຣຳ ເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມພາ ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ການເອົາບາດກ້າວຂອງທ່ານ
ແມ່ນກະທຳໄປແມ່ນຂັດຕໍ່ກົດລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ແບ່ງອຳນາດ ທີ່ໃຫ້ທາງລັດຖະສະພາ
ຄວມຄຸມກ່ຽວກັບງົບປະມານວ່າ ຄວນຈະໃຊ້ໃນບ່ອນໃດ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຄວມຄຸມສະພາຕ່ຳ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ວ່ານີ້
ແມ່ນແນ່ນອນ ຈະຖືກຮັບຜ່ານໃນສະພາຕ່ຳ. ມີສະມາຊິກສະພາພັກຣີພາບລີກັນ
ໃນສະພາສູງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເພິ່ນຈະສະໜັບສະໜູນການເອົາມາດຕະການ
ນີ້ດ້ວຍ, ແຕ່ວ່າ ມັນຍັງຈະຕ້ອງເບິ່ງກັນໄປ ຖ້າຫາກວ່າຈະມີຫຼາຍໆທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກັບ
ພັກເດໂມແຄຣັດເພື່ອສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເຖິງໂຕະຂອງທ່ານທຣຳ.
ສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າມັນແນ່ນອນ ໃນຄັ້ງນຶ່ງ, ທ່ານທຣຳ ອາດຈະໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຫຼືວີໂຕ້ຕໍ່ມາດຕະ
ການດັ່ງກ່າວ ແລະກໍຈະບໍ່ມີຄະແນນສຽງພຽງພໍ ໃນລັດຖະສະພາ ທີ່ຈະລົບລ້າງການໃຊ້
ສິດຢັບຢັ້ງຂອງທ່ານໄດ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ວ່າສະ ຫະລັດ
ຈຳເປັນທີ່ຈະສ້າງກຳແພງຕາມຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດເມັກຊິໂກເພື່ອຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້
ພວກຜູ້ຄົນເຂົ້າມາໃນປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະຈະກຳຈັດການນຳເຂົ້າຢາເສບຕິດ.
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາ ອະນຸມັດງົບປະມານ 5 ພັນ 700 ລ້ານໂດລາ
ໃນການໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການສ້າງກຳແພງ, ພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດໂດຍກ່າວວ່າ
ກຳແພງນີ້ແມ່ນແພງຫຼາຍ ແລະເປັນວິທີທາງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນບັນຫາເລື້ອງການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພ. ແຕ່ ພວກເພິ່ນກັບໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະ ໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພໃນຊາຍແດນ ທີ່ຮວມເກືອບ 1 ພັນ 400 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບສິ່ງກີດຂວາ
ໃນໄລຍະ 90ກິໂລແມັດ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ໃນລັດ ເທັກຊັສ.
ການປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງທ່ານທຣຳ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ ຍົກຍ້າຍເງິນ 6 ພັນ
ລ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານຮຽບຮ້ອຍໄປແລ້ວນັ້ນ ສຳລັບຈຸດປະສົງອື່ນ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາ
ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້, ກຸ່ມຂອງອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
ສະຫະລັດ, ທັງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ອອກອອກຖະແຫຼງ
ການສະບັບນຶ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ “ແມ່ນບໍ່ມີພື້ນຖານຫຼັກ” ທີ່ຈະປະກາດພາວະ
ສຸກເສີນ ທີ່ຈະສ້າງກຳແພງ ຕາມຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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