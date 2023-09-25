ມີເວລາພຽງແຕ່ນຶ່ງອາທິດກ່ອນທີ່ວໍຊິງຕັນຈະບໍ່ມີເງິນເພື່ອຮັກສາເພື່ອໃຫ້ລັດຖະ ບານກາງສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ບັນດາກຸ່ມທີ່ຂັດແຍ້ງກັນໃນພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນໃນການທີ່ຈະຕົກລົງກັນ ເພື່ອຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
ສະພາຕໍ່າເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວເພື່ອໃຫ້ເສັດສິ້ນໃນຮ່າງການໃຊ້ຈ່າຍທຳມະດາ 12 ສະບັບ ເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ບັນດາໂຄງການຂອງລັດຖະ ບານກາງ ໃນສົກປີທີ່ຈະເລີ້ມໃນວັນທີ 1 ຕຸລາຈະມາເຖິງນີ້.
ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີ ຈະຊຸກຍູ້ແຜນທີ່ກະຕືລືລົ້ນ ໃນອາ ທິດນີ້ ເພື່ອຮັບຜ່ານສີ່ຮ່າງກົດໝາຍໃຫຍ່ ຮວມທັງການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນກອງທັບ ແລະກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ທີີ່ທ່ານຫວັງວ່າຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າພຽງພໍຕໍ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກກັນຂວາຈັດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍອະນຸມັດການໃຊ້ຈ່າຍຊົ່ວຄາວ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ CR ເຊັ່ນກັນ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານໄມເກີລ ແມັກຄອລ ມີປະສົບການ 19 ປີ ຢູ່ໃນສະພາ ຜູ້ທີ່ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕໍ່າ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຂອງພັກ “ຍັບຍັ້ງ” ໃຫ້ຢຸດກີດກັ້ນ ຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນໜູນຫລັງ ໃນຂະນະດຽວກັນ “ກ່າວວ່າຢ່ານຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ສອງຝ່າຍມາສະພາ.”
“ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ຕ້ອງການລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ
ຂອງຣີພັບບລິກກັນ “ເພື່ອຫລີກລ່ຽງ ການປິດລັດຖະບານ ທີ່ທ່ານແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “This Week” ຂອງໂທລະພາບ ABC.