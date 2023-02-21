ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດຄົນດຽວ ໃນປັດຈຸບັນທີ່ໄດ້ຂຶ້ນໄປໃນອະວະກາດມາກ່ອນ, ທ່ານມາກ ແຄລລີ ຮູ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບວັດຖຸທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ເມື່ອຫວນຄືນໄປຫາວັນເວລາທີ່ທ່ານເປັນນັກບິນຢູ່ນັ້ນ ທ່ານແຄລລີ ໄດ້ເຫັນບາລລູນສະເຫລີມສະຫລອງງານສຳຄັນທີ່ລອຍຜ່ານໜ້າຫ້ອງນັກບິນຂອງທ່ານໄປ. ແລະມີຄັ້ງນຶ່ງ ໃນຕອນທີ່ທ່ານກຳລັງຂັບເຮືອບິນຂອງອົງການນາຊາ (NASA) ທ່ານໄດ້ພົບເຫັນ ວັດຖຸອັນນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ສູງປະມານ 13,700 ແມັດ — ສູງກວ່າລະດັບ ຂອງເຮືອບິນພານິດ – ທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງດ້ວຍຕາເປົ່າ.
ທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນລູກສອນໄຟຂອງອາເມຣິກາທີ່ບິນໃນລະດັບທີ່ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນບິນເຊັ່ນກັນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດດອກວ່າ ພວກເຮົາຢາກຈະເຂົ້າໄປໃນທຸລະກິດການຍິງລູກສອນໄຟ AIM-9X - ໃນລາຄາ 4 ແສນ ໂດລາຕໍ່ຄັ້ງ - ໃສ່ບາລລູນທີ່ວັດແທກສະພາບອາກາດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແຄລລີ ທີ່ກ່າວຕໍ່ຫນັງສືພິມເອພີ (AP), ໂດຍໝາຍເຖິງລູກສອນໄຟທີ່ຊອກຫາຄວາມຮ້ອນ ທີ່ຍິງຢູ່ເທິງອາກາດ ໃສ່ວັດຖຸຢູ່ເທິງອາກາດ ທີ່ໃຊ້ຍິງໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດມານີ້ ໃສ່ວັດຖຸຢູ່ເທິງອາກາດຫລາຍອັນຕົກ ລວມທັງບາລລູນ ຂອງຈີນທີ່ສົ່ງໄສວ່າທຳການສອດແນມ ນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ການຍິງບາລລູນຂອງຈີນ ແລະວັດຖຸອີກສາມຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃຫ້ຕົກລົງ ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີສັນຕິພາບ ໂດຍລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄຳຖາມໃໝ່ ແລະເປັນບັນຫາ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂດນ່ານຟ້າອາເມຣິກາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາຢ້ານກົວວ່າ ກໍລະນີນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຊ່ອງໂຫວ່ ທີ່ສັດຕູຕ່າງປະເທດຈະສາມາດເອົາປຽບໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງຕ່າງກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກກະສັນກັນ ເພື່ອປະນາມພັກການເມືອງທີ່ປົກຄອງປະເທດຈີນທີ່ໄດ້ລ່ວງລ້ຳເຂົ້າມາແລະໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ທີ່ຍິງລູກບາລລູນຕົກ, ເຂົາເຈົ້າກໍມີຄຳຖາມວ່າຕໍ່ໄປ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາຕໍ່ໄປ.
ສະມາຊິກສະພາສູງຈອນ ແທັສເຕີ (Jon Tester) ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດມອນຕານາ ຜູ້ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ນຳພາການສືບສວນກ່ຽວກັບວ່າ ບາລລູນຂອງຈີນທີ່ສົງໄສວ່າທຳການສອດແນມນັ້ນ ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານສະຖານທີ່ ລູກສອນໄຟທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດໄດ້ແນວໃດ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຮັບປະກັນວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ມີເງິນທຶນສຳລັບດຳເນີນການເພື່ອປະເມີນ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງວັດຖຸທີ່ບິນຢູ່ໃນອາກາດ ທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ.