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ຜູ້ພິພາກສາ ສານອາຍາ ສາກົນ ຕ່າວປີ້ນ ການຕັດສິນ ຕໍ່ອະດີດ ຮອງ ປ. ຄອງໂກ

ທ່າ​ນຊັງ ປີ​​ແອ ​​ເບມບາ ໂກມໂບ ອ​ະດີດ​ຮອງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ຄອງ​ໂກ.

ບັນດາຜູ້ພິພາກສາສານ​ອາຍາ​ສາກົນ ຫຼື ICC ຢູ່ນະຄອນ​ເຮ​ກ​ໄດ້​ຕ່າວປີ້ນ​ການ ຕັດ​ສິນ​
ໂທດ​ ໃນຖານກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ​ຂອງອ​ະດີດ​ຮອງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ຄອງ​ໂກ ທ່າ​ນຊັງ
ປີແອ ເບມບາ ທີ່​ໄດ້​ກໍ່ອາຊະຍາກຳໂດຍ​ກຳລັງທະຫານ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຢູ່ທີ່​ສາທາລະນະ​ລັດ​
ອາ​ຟຣິກາ​ກາງ.

ສານ​ອຸທອນ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ຕ່າວປີ້ນການ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດໃຫ້ຈຳຄຸກ 18 ປີ ຕໍ່ທ່ານ
​ເບມບາ ​ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ​ຜູ້​ພິພາ​ກສາ ​ທ່ານ​ນາງ​ຄຣິສຕິນ ​ແວນ ເດັນ ວິນ
ເກີຣ໌ຕ ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານເບມບາ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະເປັນ ຜູ້ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ອາຊະຍາກຳ ທີ່​ໄດ້
ກໍ່ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ທະຫານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່ໃນ​ສາທາລະນະ​ລັດ​ອາ​ຟຣິກາ​ກາງ.”

ການ​ຕັດສິນ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມ​ຜິດ​ຫວັງ​ໃຫ້ແກ່ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ ຢູ່​ທີ່ສານ ICC ຜູ້​
ທີ່​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ໃນລະ​ຫວ່າງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ຂອງທ່ານເບ​ມບາວ່າ ນາຍ ທະຫານຜູ້ບັນ
ຊາ​ການ ຈະຕ້ອງເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ກໍ່ອາຊະຍາກຳ ​ໂດ​ຍ ກຳລັງທະ​ຫານ​ຂອງ​
ທ່ານ ຫຼື​ບໍ່ສາມາດ​ປ້ອງກັນ ຫຼືລົງ​ໂທດຕໍ່​ບັນດາ​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ. ການ​ຕັດສິນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​
ນີ້ ​ອາດ​ຍັງ​ເປັນ​ຜົນ​ກະທົບ​ອີກວ່າ ຜູ້​ບັນ​ຊາການໃນອະນາຄົດ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງ
ອື່ນໆ​ສາມາດ​ຖືກດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ຢູ່ໃນສານ​ສາກົນ.

ທ່ານ​ເບ​ມບາ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດວ່າ ມີຄວາມຜິດ​ໃນການກໍ່ໂທດກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ
​ແລະ​ກໍ່ອາຊະຍາກຳ​ສົງຄາມ​ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ ໂດຍໃຊ້ການຄາດຕະກຳ
ຂົ່ມ​ຂືນສຳເລົາ ​ແລະ​ປຸ້​ນລະດົມ​ ທີ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກະທຳ ​ເວລາ​ທ່ານ​ສົ່ງ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ ​ຈາກ​ສາທາລະນະ​ລັດປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຄອງ​ໂກ ໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່​ສາທາ​ລະ​ລັດ​ອາ

​ຟຣິກາ​ກາງ ​ໃນ​ປີ 2002 ຫາ​ 2003 ​ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ​ເວລາ​ນັ້ນ
​ແມ່ນ​ປະທານາທິບໍດີ ​ອັງ​ເກິ ຟີ​ລິກສ໌ປາ​ຕາສ ປົກຄອງປະເທດຢູ່.

ທ່ານ​ເບ​ມບາ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນຈຳນວນ 4 ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ທີ່ຖືກສານ ICC ​ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດນັບ​
ແຕ່​ສານ​ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ​ເມື່ອ 16 ປີ​ກ່ອນ. ທ່ານ​ຍັງ​ເປັນບຸກ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​
ແໜ່​ງສູ​ງສຸດທີ່​ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງ​ໂທດ ​ແລະ​ການ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດຈຳຄຸກ 18 ປີີ​ນັ້ນ​ ແມ່ນ
ດົນ​ທີ່​ສຸດ​ ທີ່​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໂດຍສານດັ່ງກ່າວ.

ຄະນະ​ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ອຸທອນ​ຫ້າ​ຄົນ​ ກ່າວໃນການຕັດສິນ ໂດຍຄະແນນສຽງ​ 3 ຕໍ່ 2
​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ວ່າ ທ່ານ​ເບ​ມບາ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຢຸດ​ການ​ກໍ່ອາຊະຍາກຳໂດຍຂະ
ບວນ​ການ​ເພື່ອ​ປົດ​ປ່ອຍຄອງ​ໂກ (MLC) ຂອງທ່ານ ​ເວລາ​ທ່ານ​ຮູ້ເລື້ອງນີ້. ຄວາມ​ພະ
ຍາຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ເບ​ມບາ​ເພື່ອຢຸດເຊົາການກໍ່ອາຊະຍາກຳ“​ໄດ້ເຮັດໃຫ້​ຄວາມ​ຮັບຜິດ
ຊອບ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດໄປ” ນັ້ນຄຳຄຳເວົ້າ ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ແວນ ​ເດັນ ວິນເກີຣ໌ຕ ​ໄດ້​ກ່າວໄວ້.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ສອງ​ທີ່​ທ່ານ​ທີ່​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ ກ່າວ​ຢູ່ໃນການຕັດສິນວ່າ ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​
ນີ້ແມ່ນອີງ​ໃສ່ "ພື້ນຖານ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ​ຂອງ​ການ​ທົບ​ທວນ​ອຳນາດ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​.”

​ໄອ​ຍະ​ການຂອງສານ ICC ທ່ານ​ນາງຟາ​ຕູ ​ເບັນ​ຊູ​ດາ ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ການ​ຕັດສິນ​ສຽງ​ສວ່ນ
ຫຼາຍນີ້​ວ່າ “ຜິດ​ຫວັງ ​ແລະ​ລົບ​ກວນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ບັນດາ​ຜູ້​ພິພາກສາບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດວ່າ​ກຳລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​
ທ່ານ​ເບ​ມບາ ບໍ່ໄດ້​ທຳ​ການ​ກໍ່ອາຊະຍາກຳ “ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ໃຫ້ມີການ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມທຸກ
​ທໍລະມາ​ນເປັນທີ່​ສຸດ​ຢູ່ໃນ​ສາ​ທສາລະ​ນະ​ລັດ​ອາ​ຟຣິກາ​ກາງ.” ​

ອ່ານຂ່ານນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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