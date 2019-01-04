ສະຫະລັດ ທວງໃຫ້ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ເປີດເຜີຍຜົນການເລືອກຕັ້ງ “ທີ່ຖືກຕ້ອງ” ແລະເຕືອນວ່າ ຈະມີການລົງໂທດຕໍ່ບຸກຄົນໃດກໍຕາມທີ່ບ່ອນທຳລາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕໃນຄອງໂກ.
ທ່ານໂຣເບີດ ພາລລາດີໂນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼືສະເຖຍລະພາບຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ຫລືໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ອາດຈະຖືກພົບວ່າ ບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອນຮັບໃນສະຫະລັດ ແລະຖືກຕັດຂາດ ຈາກລະບົບການເງິນຂອງສະຫະລັດ.”
ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ທ່ານຄໍນາຍ ນານກາ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ນະຄອນກິນຊາຊາວ່າ ຜົນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນວັນທີ 30 ທັນວາຜ່ານມານັ້ນ ອາດຈະມີການປະກາດຊ້າ ຍ້ອນຂັ້ນຕອນໃນການນັບຄະແນນທີ່ຫລ້າຊ້າ.
ທ່ານນານກາກ່າວວ່າ ມີພຽງແຕ່ 20 ເປີເຊັນຂອງບັດທັງໝົດ ໄດ້ຖືກເກັບກຳມາຈາກໜ່ວຍປ່ອນບັດຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາທີ່ບໍ່ມີລະບົບຖະໜົນຫົນທາງທີ່ດີດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ລະບົບການເກັບກຳການປ່ອນບັດແລະການນັບບັດຄະແນນທັງໝົດດ້ວຍມືນັ້ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງຫຼາຍ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ວາງແຜນ ທີ່ຈະໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ເກັບກຳຜົນການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ແຕ່ກໍໄດ້ຢຸດເຊົາແຜນການດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານກ່າວຫາວ່າ ລະບົບທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ໂກງຄະແນນ.
ຜົນການນັບຄະແນນສຽງ ມີກຳນົດທີ່ຈະພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນອາທິດ ແລະປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ກໍກຳນົດຈະສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງກ່ອນການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ນຳຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານມາຕິນ ຟາຢູລູ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າ ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງແທນປະທານາທິບໍດີໂຈເຊັຟ ຄາບີລາ. ສ່ວນທ່ານຄາບີລາໃຫ້ການສະໜັບສະ ໜຸນຕໍ່ທ່ານເອັມມານູແອລ ຊາດາຣີ ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງທ່ານ.
ສາສະໜາກາໂຕລິກໃນຄອງໂກ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຜົນການເລືອກຕັ້ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ສະໝັກຄົນນຶ່ງແມ່ນຈະແຈ້ງ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານພິມເຜິຍແຜ່ຜົນການນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ໃນທາງກົດໝາຍແລ້ວ ມີແຕ່ຄະນຳກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ ສາມາດປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງຢູ່ຄອງໂກໄດ້.
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