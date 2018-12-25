ພະສັງຄະລາດຄອງໂກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ ໃນການປະກອບພິທີທາງ
ສາສະໜາ ໃນຕອນທ່ຽງຄືນ ກ່ອນວັນບຸນຄຣິສມັສ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງກິນຊາຊາ (Kinshasa) ປະເທດຄອງໂກ ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ຄວາມສະຫງົບ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ
ແຕກຫັກງ່າຍຢູ່ໃນຄອງໂກ, ກ່ອນການປະກອບພິທີທາງສາສະໜາໃນຕອນທ່ຽງຄືນ
ກ່ອນວັນຄິຣສມັສທີ່ນະຄອນຫຼວງກິນຊາຊາ.
ພະສັງຄະລາດ ຟຣີໂດລິນ ແອມບັອງໂກ (Fridolin Ambongo) ທີ່ຫາກໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈເຊັຟ ຄາບີລາ ຈັດໃຫ້ມີການເລືອກ
ຕັ້ງ ໃນວັນທີ 30 ທັນວາ ຕາມທີ່ໄດ້ປະກາດໄປໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ໄດ້ມີຝູງຊົນ ອອກມາໂຮຮ້ອງສະໜັບສະໜຸນ ພະສັງຄະລາດ ທີ່ພະວິຫານໃຫຍ່ Notre
Dame ໃນນະຄອນກິນຊາຊາ.
“ໃນຊ່ວງຫຼໍ່ແຫຼມນີ້ ໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊື້ອເຊີນພວກທ່ານ
ຈົ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຮັບເອົາການໃຊ້ຄວາມບໍ່ຮຸນແຮງ,
ເພື່ອວ່າພວກເຮົາ ຈະໄດ້ຜ່ານຜ່າວັນທີ 30 ທັນວາປີ 2018 ທີ່ວ່າ ການເລືອກຕັ້ງ
ໄດ້ມີຂຶ້ນ ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມຈິງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພະສັງຄະລາດ
ແອມບັອງໂກ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ສາສະໜາກາໂຕລິກໃນຄອງໂກ ແມ່ນເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດ
ມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານກາບີລາ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງໄດ້
ຖືກໂຈະໄວ້ ມາໄດ້ 2 ປີແລ້ວນັ້ນ.
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