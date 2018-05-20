ມີ 3 ກໍລະນີໃໝ່ ຂອງການຕິດ ເຊື້ອໄວຣັສ ອີໂບລາ ໃນ ສປ ຄອງໂກ

3 ກໍລະນີໃໝ່ ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ອີໂອລາ ທີ່ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນວ່າ ມີ ຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດນີ້.
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານ ໂອລີ ອີລຸງກາ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງວັນສຸກ
ຜ່ານມານີ້ ວ່າ ກໍລະນີໃໝ່ທັງຫຼາຍ ຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນວ່າ
ມີ ຢູ່ໃນເມືອງເອັມບານດາກາ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ມີປະພົນລະເມືອງອາໄສຢູ່ 1 ລ້ານ 2 ແສນ
ຄົນ ບ່ອນທີ່ມີການຢັ້ງຢືນ ເມື່ອສອງສາມວັນກ່ອນໜ້ານີ້ ວ່າ ມີກໍລະນີ ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ
ອີກກໍລະນີນຶ່ງ.
ທ່ານອີລຸງກາ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ໄດ້ມີ 43 ກໍລະນີ ຂອງການເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ ເກີດຂຶ້ນຢູ່
ໃນຂົງເຂດ ຊຶ່ງໃນຈຳນວນທັງໝົດ ມີ 17 ກໍລະນີ ແມ່ນໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນວ່າ ຕິດເຊື້ອ 21
ກໍລະນີ ແມ່ນອາດຈະມີເຊື້ອ ແລະ 5 ກໍລະນີ ແມ່ນພຽງແຕ່ສົງໄສເທົ່ານັ້ນ.”
ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະປະກາດ
ວ່າ ການແຜ່ລະບາດດັ່ງກ່າວ ເປັນເຫດສຸກເສີນ ດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ ແຕ່ໄດ້
ກ່າວວ່າ ຄວາມສຽງ ໃນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ພາຍໃນປະເທດ ຄອງໂກ ແມ່ນ
“ສູງແທ້ໆ.” ອົງການ WHO ໄດ້ກ່າວວ່າ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງ ໃນການແຜ່ລະບາດຂອງ
ເຊື້ອໄວຣັສ ໄປຍັງ 9 ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ຍັງຄົງຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ຄວນມີການຈຳກັດໃດໆ
ໃນການເດີນທາງ ຫຼື ການຄ້າຂາຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ຢາວັກຊີນທົດລອງໃໝ່ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ສັບປະດາໜ້າຕໍ່ໄປ.
ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີປະສິດທິຜົນ ຕໍ່ການລະບາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອສອງສາມປີ
ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາ ຕາເວັນຕົກ. ຢາວັກຊີນປະລິມານ 4 ພັນໂດສ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ ໃນປະເທດຄອງໂກ ແລະ ອີກຈຳນວນຫຼາຍ ແມ່ນກຳລັງຂົນສົ່ງໄປຢູ່. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ສາທາລະນະສຸກ ຊາວຄອງໂກ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທ້າຍ ທີ່ຈະຮັກສາພວກຢາ
ວັກຊີນ ໃຫ້ເຢັນໄວ້ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ສະພາບທີ່ຂີ້ຮ້າຍ.
ອັນນີ້ເປັນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ອີໂບລາ ຄັ້ງທີ 9 ໃນຊ່ວງຫຼາຍກວ່າ 40 ປີຜ່ານ
ມາແລ້ວ ແຕ່ການລະບາດກ່ອນໆນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຈຳກັດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຂດຊົນນະບົດ. ໄດ້ມີ
ການລະບາດເກີດຂຶ້ນສອງຄັ້ງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ກິນຊາຊາ ຊຶ່ງມີປະຊາກອນອາໄສຢູ່
10 ລ້ານຄົນ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດຢຸດຢັ້ງມັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
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