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ສ​ຫລ ແລະເນໂຕ້ ພະຍາຍາມຈະໃຊ້ວິທີການທູດ ຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ຫລີກລ້ຽງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງ

ທ.ນ. Wendy Sherman (ທີ 2 ຈາກ​ຊ້າຍ), ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ, ທ. Jens Stoltenberg, ທ. Alexander Grushko ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ທ. Alexander Fomin ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ຖ່າຍ​ຮູບ​ຮ່ວມ​ກັນທີ່ບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌, 12 ມັງ​ກອນ, 2022.

ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດ ຈາກອົງການສົນທິສັນຍາແອັດແລນຕິກເໜືອ ຫລື​ເນ​ໂຕ້ ໄດ້​ເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນ ໃນການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນລົງ ແລະສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັນ ກ່ຽວກັບບັນ ຫາຕ່າງໆ ລວມທັງການຄວບຄຸມອາວຸດ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ອົງ​ການເນ​ໂຕ້ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ​ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນຫລວງບ​ຣັ​ສ ​ເຊີ​ລ​ສ໌ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ໂດຍ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ. ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ວ່າ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດເນໂຕ້ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກະທຳ​ທີ່​ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ, ປັບປຸງ​ຄວາມ​ໂປ່​ງ​ໃສແລະການ​ສື່ສານ ​ແລະ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອາວຸດ.

ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານນາງ​ເວນ​ດີ ເຊີ​ແມນ (Wendy Sherman), ຜູ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມ ເນ​ໂຕ້ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍ "ສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງແທ້ຈິງ" ສໍາລັບມົ​ສ​ກູ ໃນ​ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະ "ເລືອກເອົາເສັ້ນທາງການທູດ, ເພື່ອສືບຕໍ່ ການສົນ​ທະ​ນາ​ກັນຢ່າງຈິງໃຈ ແລະຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ເພື່ອ​ວ່າ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນແລ້ວ ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດວິທີແກ້ໄຂບັນ​ຫາ ທີ່ເສີມຂະ ຫຍາຍຄວາມໝັ້ນ​ຄົງຂອງທຸກຝ່າຍ."

"ບໍ່ມີຄໍາຫມັ້ນໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດລົງ, ແລະກໍບໍ່ມີຖ້ອຍຄໍາທີ່ບອກວ່າຈະບໍ່ມີການ​ຫລຸດ​ລົງ​ເຊັ່ນ​ກັນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ ຂອງທ່ານນາງ​ເຊີ​ແມນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນັກ ຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ພາຍຫຼັງສິ້ນ​ສຸດກອງປະຊຸມທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປເກືອບສີ່ຊົ່ວໂມງ ນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຍິນສຽງ​ດັງ​ແລະ​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ວິ​ທີການ​ທູດ​ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ 100,000 ຄົນຖືກ​ເອົາ​ໄວ້ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຊ້ອມຍິງ​ປືນຢູ່ບ່ອນ​ທີ່​ອາດຈະ​ເປັນສະ​ໜາມ​ລົບ​ແທ້​ຈິງກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນໄປ​ຢູ່.

ລ​ົດ​ຖັງT-72B3 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍຍິງ​ປືນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທະ​ຫານ​ຊ້ອມ​ລົບຢູ່​ທີ່ Kadamovskiy ໃນ​ເຂດ Rostov ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍໃກ້​ກັບ​ຊາຍ​ແດນຢູ​ເຄ​ຣນ, 12 ມັງ​ກອນ, 2022
ລ​ົດ​ຖັງT-72B3 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍຍິງ​ປືນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທະ​ຫານ​ຊ້ອມ​ລົບຢູ່​ທີ່ Kadamovskiy ໃນ​ເຂດ Rostov ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍໃກ້​ກັບ​ຊາຍ​ແດນຢູ​ເຄ​ຣນ, 12 ມັງ​ກອນ, 2022

​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ອົງ​ການເນ​ໂຕ້, ທ່ານເຈນ​ສ໌ ສ​ໂຕ​ລ​ເທນ​ເບີກ (Jens Stoltenberg) ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົບ​ປະກັນຫລາຍ​ຄັ້ງກັບຣັດ​ເຊຍ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຂໍ​ເວລາ​ໄປ​ຄຶດ​ແລ້ວຈະກັບ​ຄືນ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ຄຳ​ຕອບ.

ທ່ານສ​ໂຕ​ລ​ເທນ​ເບີກ (Stoltenberg) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ ບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ວ່າ "ພັນທະມິດເນ​ໂຕ້ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ ກັບ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມ​ຫລົດ​ຫລະ ຕໍ່ຫຼັກການຫຼັກ, ພວກເຮົາ ຈະບໍ່ຍອມ​ເສຍອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງທຸກໆຊາດໃນຢູ​ໂຣບ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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