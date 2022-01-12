ຣັດເຊຍ ແລະອົງການເນໂຕ້ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌ ຂອງແບລຈ້ຽມ ເພື່ອແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ.
ເນໂຕ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເພີ້ມກຳລັງທະຫານຂຶ້ນຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບ່ອນທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູໂຣບ. ສ່ວນຝ່າຍຣັດເຊຍນັ້ນ, ກ່າວວ່າ ຕົນພວມຊອກຫາການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ເຊັ່ນການຈຳກັດການຂະຫຍາຍສະມາຊິກ 30 ປະເທດພັນທະມິດຂອງເນໂຕ, ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການລວມເອົາປະເທດນຶ່ງ ເຊັ່ນຢູເຄຣນທີ່ຢູ່ຊາຍແດນຂອງຕົນເຂົ້າໄປແມ່ນເປັນການຂົ່ມຂູ່.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການເນໂຕ້, ທ່ານນາງຈູລຽນ ສມິດ (Julianne Smith) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວກ່ອນການເຈລະຈາໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຝ່າຍເນໂຕ້ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເບິ່ງວ່າ ວິທີການທູດສາມາດຫລຸດຜ່ອນສະຖາ ນະການໄດ້ຫຼືບໍ່ ແລະຫົວຂໍ້ໂດຍລວມຂອງການສົນທະນາກັນ ຈະແມ່ນກ່ຽວກັບ “ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະວິທີ ການຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານນຳກັນແລະກັນ."
ທ່ານນາງສະມິດສະແດງຄວາມເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວກັນ ຂອງສະຫະລັດ ກັບຢູ ເຄຣນ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ "ການກະທຳຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເລັ່ງເຮັດໃຫ້ວິກິດການ ນີ້ເກີດໄວຂຶ້ນ" ແລະພັນທະມິດເນໂຕ້ແມ່ນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການ ຮຸກຮານເພີ້ມອີກຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານນາງສະມິດກ່າວວ່າ "ຖ້າຣັດເຊຍໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ໄປສູ່ການປະເຊີນໜ້າ ກັນ ແລະການກະທຳທາງທະຫານ, ພວກເຮົາໄດ້ຊີ້ແຈງຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ວັງເຄຣັມ ລິນແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ຄືນຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ລວມທັງມາດຕະການດ້ານ ເສດຖະກິດທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ.” ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ "ໃນຖານະທີ່ເປັນພັນທະ ມິດ, ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນຂອງເນໂຕ້ໃນພາກ ຕາເວັນອອກ, ແລະພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງ ສຳລັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍອີກໃນຢູເຄຣນ."
ການພົບປະກັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເປັນໂອກາດທີສອງຂອງທັງໝົດສາມໂອກາດໃນອາທິດນີ້ ສຳລັບພວກນັກການທູດສະຫະລັດແລະຢູໂຣບເພື່ອໂອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບສະຖານະການກັບຢູເຄຣນ. ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການຮ່ວມມືໃນຢູຣົບຈະພົບປະກັນໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽນນາຂອງອອສເຕຣຍ.
ທີ່ນະຄອນເຈນີວານັ້ນ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ນັກການທູດສະຫະລັດ ແລະຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານ ໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າອັນຫລວງຫລາຍເລີຍ.
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