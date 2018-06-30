ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງ ສຫລ ຕໍ່ບັນດາ ພັນທະມິດ ແລະ ການຈັດລໍາດັບໂລກມີ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ເພີ້ມຂຶ້ນ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ປະຕິເສດວ່າບໍ່ມີແຜນການໃດໆ ທີ່ຈະຖອນສະຫະລັດ
ອອກຈາກອົງການການຄ້າໂລກ ຫຼື (WTO) ໃນໄວໆນີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ ແອຟອກສ໌ ວັນໃນລະຫວ່າງທີ່ບິນເປັນໄລຍະສັ້ນໝ ໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກວານນີ້ ຈາກລັດແມຣີ
ແລນ ໄປຫາລັດນິວເຈີຊີ.
ແຕ່ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ທ່ານມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຖອນສະຫະລັດອອກຈາກອົງການສາ
ກົນລະດັບໂລກ ຊຶ່ງເປັນອົງການດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບຽບການດ້ານ
ຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ນັ້ນ ທ່ານທຣໍາຕອບວ່າ “ບໍ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຮົາຢ່າງທ່ຽງທຳ.”
ຄຳຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປາກົດວ່າ ທ່ານທຣໍາ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈປະເຊີນໜ້າ
ກັນກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ, ບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ 7 ປະເທດ (G-7), ສົນທິສັນຍາ
ແອັດແລນຕິກເໜືອ ແລະ WTO ແທນທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບພວກອົງການ ແລະ
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ສະເໜີຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າສະຫະລັດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຫລາຍກວ່າຖ້າຫາກດໍາເນີນການຄ້າ ແລະເຊັນສັນຍາແບບມີຍຸດທະສາດກັບແຕ່ລະ
ປະເທດເອົາ.
ທ່ານອາເລັກຊານເດີຣ ເວີສໂບວ ນັກຄົ້ນຄວ່າທີ່ສຳຄັນຢູ່ສູນຍຸດທະສາດ ແລະຄວາມ
ໝັ້ນຄົງສະໂກກຣອຟທ໌ຂອງສະພາແອັດແລນຕິກ ແລະອະດີດຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່
ອົງການເນໂຕ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ແທນທີ່ຫລິ້ນບົດບາດດັ້ງເດີມຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ນຳຂອງໂລກເສລີ ແຕ່ວ່າທ່ານທຣໍາເບິ່ງຄືວ່າ ທ່ານກໍາລັງປະກາດສົງຄາມກັບອົງການທີ່ອີງໃສ່ລະບຽບສາກົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ກຸ່ມ G-7 ແລະ WTO ເຊື່ອມ
ໂຊມລົງ, ເຮັດໃຫ້ການສືບຕໍ່ສະໜັບ ສະໜູນ ຂອງສະຫະລັດແກ່ກຸ່ມເນໂຕທີ່ເປັນກຸ່ມ
ເຂັ້ມແຂງໃນການຕ້ານກັບ ຣັດເຊຍນັ້ນ ຂາດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເພີ້ມຂຶ້ນ. ແລະປະກາດ
ຢ່າງຜິດພາດວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອສວຍເອົາປະໂຫຍດຈາກ
ສະຫະລັດ.”
ຍັງບໍ່ເຖິງສອງອາທິດ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະເດີນທາງໄປຢູໂຣບແລ້ວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີຂອງເນໂຕ ກ່ອນຈະພົບປະກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ
ທ່ານນາງເທີຣີສາ ເມ ເປັນການຕ່າງຫາກຢູ່ອັງກິດແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະໄປປະເທດຟິນ
ແລນທີ່ເປັນປະເທດເປັນກາງ ເພື່ອພົບປະ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ
ປູຕິນ.
ທ່ານ ເວີສໂບວ ທີ່ເຄີຍເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈໍາຣັດເຊຍ, ເກົາຫລີໃຕ້, ແລະເນ
ໂຕນັ້ນ ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ທ່ານປູຕິນຈະສ້າງປະຫວັດສາດ ໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ດີ
ໄປກວ່າຕອນນີ້ອີກແລ້ວ. ແລະກອງປະຊຸມຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງ ແຮລຊິງກີ ສາມາດທີ່
ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍສໍາພັນລະຫວ່າງທ່ານທຣໍາ ແລະ ທ່ານປູຕິນ ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນຳດຍເຮັດ
ໃຫ້ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ເສຍຜົນປະໂຫຍດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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