27 ຄົນຖືກຈັບກຸມ ໃນການປະທ້ວງ ທີ່ນະຄອນ ບອສຕັນ

ຕຳຫຼວດນະຄອນ ບອສຕັນ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບກຸມປະຊາຊົນ 27 ຄົນ ໃນວັນເສົາ
ວານນີ້ ໃນວັນແຫ່ງການປະທ້ວງໃນນະຄອນ ບອສຕັນ ລັດ ແມສຊາຈູເສັດສ, ທີ່ຄາດວ່າ
ມີປະຊາຊົນປະມານ 40,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຕົ້າໂຮມກັນນັ້ນ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໜຶ່ງສັບປະດາ ຫຼັງຈາກການເດີນຂະບວນໂດຍພວກຄົນຜິວຂາວຈຳແນກຜິວພັນອື່ນໆໃນ
ເມືອງ ຊາລັອດສວິລ, ລັດເວີຈິເນຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ.
ຕຳຫຼວດຜູ້ກວດການ ທ່ານ William Evans ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 27 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ
ໃນຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ລວມມີ ການໂຈມຕີ ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ. 3 ຄົນ
ໄດ້ໃສ່ເສື້ອກັນລູກປືນ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນມີອາວຸດ.
ການຈັບກຸມໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຊຸມນຸມເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າໄດ້ຈົບລົງ ແລະ
ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານໄດ້ເລີ່ມແຕກກະຈາຍ, ແລະ ໄດ້ກວມເອົາຖະໜົນແຫ່ງຕ່າງໆໃກ້ກັບ
ໃຈກາງສວນສະທາລະນະ ນະຄອນ ບອສຕັນ. ວິດີໂອຂ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຊຸດປາບປາມຈະລາຈົນ ປະທະກັບພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ໃນເວລາທີ່ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ້ອມເຂົາເຈົ້າໄປໃນທິດທາງດຽວ.
ນັກຂ່າວວີໂອເອຄົນໜຶ່ງລາຍງານວ່າ ແຂກຢູ່ໃນໂຮງແຮມທີ່ລາວໄປພັກຢູ່ ໄດ້ຖືກບອກ
ໃຫ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮມຍ້ອນພວກປະທ້ວງໄດ້ອອກມາເຕັມຖະໜົນວໍໍຊິງຕັນ ແລະ ຖະໜົນ
ເທຣມັອນ. ຜູ້ລາຍງານຂ່າວຄົນດັ່ງກ່າວສາມາດເຫັນພວກປະທ້ວງປະມານ 100 ຄົນ
ຈາກປ່ອງຢ້ຽມໃນຫ້ອງຂອງລາວຮ້ອງຄຳວ່າ “ຖະໜົນຂອງພວກເຮົາ.”
ນັກເຄື່ອນໄຫວຝ່າຍຊ້າຍຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ເດີນຂະບວນໃນວັນເສົາວານນີ້ ມີຈຳນວນ
ຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊຸມນຸມເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ທີ່ປະກອບມີນັກ
ເວົ້າຈາກພັກການເມືອງອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ
ກຸ່ມທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າ ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ບອສຕັນ.
ທ້າວ John Medlar ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຈັດງານເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ບອສຕັນ, ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນຫຼາຍແຫ່ງວ່າ ການຊຸມນຸມຈະບໍ່ຕ້ອນຮັບພວກຄົນຜິວຂາວຈຳແນກສີ
ຜິວອື່ນ. ລາວໄດ້ກ່າວປະນາມກຸ່ມແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນເຊັ່ນພວກ Ku Klux Klan
ເປັນຕົ້ນ.
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