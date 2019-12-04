ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສຸກແມ່ນເປັນຄືກັນໝົດ, ອີງຕາມທ່ານ ໂຕລສຕອຍ. ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ແນວໃດກໍຕາມ, ມີສະມາຊິກຫຼາຍຄົນໂພດທີ່ເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດ, ອີງຕາມທ່ານ ຫງວຽນ ທຽນ ຍ່ານ, ນຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແຖວໜ້າຂອງໜ່ວຍງານ ຫວຽດນາມ ທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຫຼຸດເວລາການເຮັດວຽກຕໍ່ອາທິດລົງເປັນ 40 ຊົ່ວໂມງ.
ໃນຖານະເປັນນຶ່ງໃນປະເທດ ຄອມມູນິສ ສອງສາມປະເທດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນໂລກນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ມີສັບປະດາເຮັດວຽກ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 48 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 6 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ເຖິງແມ່ນໃນຂະນະທີ່ປະເທດອື່ນໆ ຕອນນີ້ໄດ້ສົງໄສວ່າ ມັນປະຕິບັດໄດ້ແທ້ຫຼືບໍ່ ທີ່ຈະຫວັງໃຫ້ພະນັກງານເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ. ປະເທດຕ່າງໆນັບຈາກ ຊີເລ ຫາ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຫຼຸດເວລາລົງເປັນ 35 ຊົ່ວໂມງ. ຫວຽດນາມ ຕອນນີ້ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆຫຼຸດເວລາລົງເຖິງຈຸດ 40 ຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມກັບການພິຈາລະນາຕ່າງໆສຳລັບກົດຢ່າງເປັນທາງການໃນອະນາຄົດ.
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນເຊັ່ນທ່ານ ຍ່ານ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ການເຮັດໃຫ້ຄົນເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີປະສິດທິຜົນເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມກົດດັນຕໍ່ຄອບຄົວຕ່າງໆ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຈິຕະນາການວ່າ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມຕຶງຄຽດແນວໃດ ຖ້າຄົນໃດຄົນນຶ່ງຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກດົນເຖິງເຄິ່ງມື້.
ທ່ານ ຍ່ານ, ຜູ້ທີ່ເປັນເລຂາຂອງຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກຄອມມູນິສ ຫວຽດນາມ ໃນນະຄອນ ໂຮ່ ຈິ ມິນ ໄດ້ກາວວ່າ “ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ສາມີ ຫຼື ພັນລະຍາຂອງພວກເຮົາ, ລູກ ຫຼື ອ້າຍເອື້ອຍຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກ 9 ຫາ 10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ໝົດປີ ຫຼື 10 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງເປັນເວລາຫົກເດືອນບໍ່? ພວກເຮົາຕ້ອງຕອບຄຳຖາມນີ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເວົ້າເລື່ອງເຮັດວຽກນອກເວລາ.”