ຄາດວ່າ ພັກຄອມມິວນິສ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະແກ້ໄຂ ການຜິດຖຽງ ເທື່ອຫລ້າສຸດ

ຈີນໄດ້ກັບຄືນໄປກ່າວໂຈມຕີຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ໃນການ
ຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ຫລັງຈາກນຶ່ງປີໃນການສ້າງສັນຕິພາບ ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະ
ເຊື່ອວ່າ ພັກຄອມມິວນິສຂອງປະເທດທັງສອງ ຈະພົບປະກັນເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມຊຶ່ງໄດ້ຍຸຕິລົງຢ່າງກະທັນຫັນໃນເດືອນແລ້ວ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຈີນ
ແລະອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນຄວາມກົດດັນຈາກປັກກິ່ງໃນເດືອນນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫວຽດນາມ
ຢຸດເຊົາານສຳຫຼວດນໍ້າມັນຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເກີດການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ. ຄວາມເຄັ່ງຕືງໃໝ່ ເກີດຂື້ນນຶ່ງປີ ຫລັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງປະ
ເທດ ໄດ້ພົບປະກັນເພື່ອເຈລະຈາກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືທາງທະເລ ແລະຄວາມສຳພັນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດອື່ນໆ.
ເຖິງແມ່ນມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະເກີດການຂັດແຍ້ງຂຶ້ນອີກເຊັ່ນການຈະລາຈົນຕ້ານ
ຈີນໃນປີ 2014 ຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ຫລືການປະທະກັນ ທາງທະເລ ໃນປີ 1974 ແລະ
1988 ແຕ່ພວກນັກຜູ້ສັງເກດການຄາດວ່າ ຜູ້ນຳຂອງສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຄອມ
ມິວນິສ ອາດຈະພົບປະກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ທ່ານ Oh Ei Sun ອາຈານສອນ ການສຶກສານາໆຊາດ ທີ່ມີຫາວິທະຍາໄລ Nanyang
ຂອງສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ ກົນໄກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນມາແລ້ວ ໃນໄລຍະ 10 ປີ
ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ Oh ເວົ້າວ່ວາ “ສິ່ງທີ່ພວກທ່ານເຫັນຢູ່ນີ້ ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງຮ້າຍ
ແຮງ ແຕ່ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ກໍມີຄວາມສຳພັນພິເສດ ພິເສດໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄວາມສຳພັນ
ພັກຕໍ່ພັກ ລະຫວ່າງພັກຄອມມິວນິສຈີນ ແລະພັກຄອມມູນິສຫວຽດນາມ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຂ້າງໜ້າ ຫຼືບາງທີອາດຈະເປັນສອງສາມອາ
ທິດທ່ານກໍຈະເຫັນພວກຜູ້ແທນຂອງພັກ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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