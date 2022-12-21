ຄະນະກໍາມາທິການ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ກວດກາການປາບປາມຜູ້ປະທ້ວງ ໃນອີຣ່ານ

ປະທານສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະກາດບັນດາສະມາຊິກ ຂອງຄະນະກຳມາທິການອິດສະຫຼະ ເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ ລະ ຫວ່າງປະເທດ ໂດຍດໍາເນີນການສືບສວນການປາບປາມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ສັນຕິຂອງອີຣ່ານ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງອາເຈັນຕິນາ ທ່ານເຟເດຣິໂກ ວີລກາສ (Federico Villegas) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າສະພາສິດທິມະນຸດຂອງ 47 ປະເທດ, ໂດຍມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທະນາຍຄວາມຊາວບັງກລາແດັສ ທ່ານນາງຊາຣາ ໂຮສເຊນ (Sara Hossain) ຈະເປັນປະທານໃນຄະນະກໍາມາທິການສາມຄົນ, ເຊິ່ງລວມມີສາດ ສະດາຈານທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງປາກິສຖານ ທ່ານນາງຊາຮີນ ຊາດາ ອາລີ (Shaheen Sardar Ali), ແລະທະນາຍຄວາມທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອາເຈັນຕິນາ ທ່ານນາງວິວຽນນາ ເຄຣີສຕິສວິກ (Viviana Krsticevic).
ຢູ່ໃນພາກປະຊຸມພິເສດຂອງວັນທີ 24 ພະຈິກ, ສະພາດັ່ງກ່າວໄດ້ພາກັນວິຈານການປາບປາມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ກຸ່ມຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິວິທີຂອງອີຣ່ານ, ລຸນຫຼັງການ ເສຍຊີວິດຂອງ ນາງມາຊາ ອາມີນີ ໃນກາງເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ແລະກໍໄດ້ລົງມະຕິໃຫ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສືບສວນອິດສະຫຼະເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາຄວາມຈິງລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອສືບສວນກ່ຽວກັບການປາບປາມທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ. ນັກ ສຶກສາອາຍຸ 22 ປີ ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ຫຼັງຈາກທີ່ຕໍາຫຼວດສິນທໍາ ໄດ້ຈັບໂຕຂອງນາງເນື່ອງຈາກຂໍ້ຫາໃສ່ຜ້າປົກຫົວທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. ການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງຂຶ້ນມາຍາວນານເປັນເວລາສາມເດືອນແລ້ວ.
ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ຍິງທັງສາມຄົນ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ໃຫ້ສອບສວນຂໍ້ກ່າວຫາການລະເມີດທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນ ອີຣ່ານ ເຊິ່ງພົວພັນກັບການປະທ້ວງ, “ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ.” ພວກເຂົາ ເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮີບໂຮມ, ວິເຄາະ ແລະເກັບຮັກສາຫຼັກຖານຕ່າງໆ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະລາຍງານໃຫ້ສະພາສິດທິມະນຸດຮັບຮູ້ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2023, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຈະລາຍງານ ແລະນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາໂດຍການຄົ້ນພົບທັງໝົດດ້ວຍໂຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2024.