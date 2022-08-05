ສູນກາງການປະສານງານຮ່ວມທີ່ຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຖືກໄກ່ເກ່ຍໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເທີກີ ເພື່ອນຳເອົາກຳປັ່ນການຄ້າພ້ອມກັບອາຫານປະເພດເມັດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄປສູ່ຕະຫຼາດໂລກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນອີກສາມລຳແມ່ນຄາດວ່າຈະອອກເດີນທາງໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ກຳປັ່ນລຳທຳອິດ, ຊື່ວ່າ ຣາໂຊນີ, ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ເດີນທາງໄປສູ່ປະເທດ ເລບານອນ ພ້ອມດ້ວຍສິນຄ້າທີ່ເປັນໝາກສາລີ.
ກຳປັ່ນ ນາວິສຕາ (Navistar) ຈະເປັນກຳປັ່ນລຳທີສອງທີ່ຈະອອກເດີນທາງຈາກທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ, ຂົນສົ່ງສາລີ 33,000 ໂຕນໄປປະເທດ ໄອຣແລນ.
ສູນກາງການປະສານງານຮ່ວມ, ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາຜູ້ແທນຈາກ ຢູເຄຣນ, ຣັດເຊຍ, ເທີກີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງກຳປັ່ນອອກເດີນທາງອີກສອງລຳໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຈາກເມືອງ ຊໍໂນມອສ (Chornomorsk). ກຳປັ່ນ ໂພລາເນັດ (Polarnet) ຈະຂົນສົ່ງສາລີ 12,000 ໂຕນ ມຸ່ງໜ້າໄປເມືອງ ຄາຣາຊູ, ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ເທີກີ, ແລະ ກຳປັ່ນ ໂຣເຈັນ, ເຊິ່ງບັນຈຸສາລີຫຼາຍກວ່າ 13,000 ໂຕນນັ້ນ, ແມ່ນຈະມຸ່ງໜ້າໄປປະເທດ ອັງກິດ.
ອາຫານປະເພດເມັດລວມທັງໝົດ 58,000 ໂຕນ ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ນ້ອຍຂອງອາຫານຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານໂຕນຢູ່ໃນຄັງຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ເທິງກຳປັ່ນການຄ້າທີ່ກຳລັງລໍຖ້າເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າມັນມີກຳປັ່ນປະມານ 28 ລຳທີ່ກຳລັງລໍຖ້າເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອ ຢູເຄຣນ.
ສູນກາງການປະສານງານຮ່ວມຍັງໄດ້ອະນຸມັດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກຳປັ່ນ ຟູລມາ ເອັສ (Fulmar S), ເຊິ່ງກຳລັງລໍຖ້າການກວດການັ້ນ, ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນທ່າເຮືອ ຊໍໂນມອສ. ກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈອດຢູ່ເຂດກວດກາຂອງສູນກາງດັ່ງກ່າວໃກ້ກັບນະຄອນ ອິສຕານບູລ.
ກຳປັ່ນທີ່ວ່ານັ້ນມີກຳນົດທີ່ຈະອອກເດີນທາງໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກນີ້, ແຕ່ສູນກາງການປະສານງານຮ່ວມເວົ້າວ່າການເດີນທາງອາດຖືກກະທົບ “ໂດຍຄວາມພ້ອມ, ສະພາບອາກາດ ຫຼື ສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຝັນອື່ນໆ.” ລູກເຮືອ ແລະ ສິນຄ້າຂອງກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກກວດກາ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງຮອດບໍລິເວນກວດກາໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງ ເທີກີ.
ສູນກາງການປະສານງານຮ່ວມເວົ້າວ່າ, ອີງຕາມປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກຳປັ່ນລຳທຳອິດທີ່ໄດ້ເດີນທາງອອກໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງແມ່ນກຳປັ່ນ ຣາໂຊນີ ນັ້ນ, ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າກຳລັງທົດສອບການເຄື່ອນຍ້າຍກຳປັ່ນຫຼາຍລຳໃນເສັ້ນທາງທີ່ປອດໄພ, ທັງຂາອອກ ແລະ ຂາເຂົ້າ.