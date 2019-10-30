ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານເຕືອນ ຄຳ​ເວົ້າ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຍຶດບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ ຊີ​ເຣຍ ຈະເສີມ​ຄວາມ​ຄິດຕໍ່​ຕ້ານ ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ

ກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ອອກ​ລາດ​ຕະ​ເວນ ​ຢູ່​ບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ ຊີ​ເຣຍ. 28 ຕຸ​ລາ 2019.

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ​ ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຈະ​ຈົ່ງ​ກຳ​ລັງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໄວ້​ໃນ ຊີ​ເຣຍ ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ແລະ ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາດ​ສົ່ງ​ເສີມ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ທີ່​ວ່າ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງແມ່ນ​ເພື່ອການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ເອົາ​ເງິນ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ ທ້າວ ອາ​ບູ ບາ​ເກີ ອາ​ລ-ແບັກ​ດາ​ດີ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີຢູ່​ແຂວງ ອິດ​ລິບ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ໃກ້​ກັບ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ເທີ​ກີ ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປະ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄວ້​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ນ້ຳ​ມັນ. ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ນ້ຳ​ມັນ. ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ຫຍັງ​ດອກ. ບາງ​ເທື່ອ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຢາກ​ໄດ້​ນ້ຳ​ມັນນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ນັ້ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ຢ່າງ​ໜັກ. ແຕ່​ມັນ​ມີ​ນ້ຳ​ມັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ ທ່ານ​ອາດ​ຈ້າງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ສະ​ຫະ​ລັດ ເຊັ່ນ​ Exxon Mobil ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ “ກະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ຮັ່ງ​ມີ​ອອກ​ໄປທົ່ວ.”

ຄຳ​ເຫັນ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ “ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ເປັນ​ໄພຫາ​ຍະ​ນະຢ່າງ​ແຮງ” ທີ່​ອາດໄປ​ເຂົ້​າຂ້າງ​ສັດ​ຕູ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ​ ​ຂາດ​ພື້ນ​ຖານ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ, ອີ​ງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ນິ​ໂຄ​ລ​າ​ສ ເຮ​ຣາ​ສ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກ​ກາງ ຢູ່​ສູນ​ກາງ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໃໝ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຊີ​ເຣຍ ທ່ານ ບາ​ຊາ ອາ​ລ-ອາ​ສ​ຊາດ ແລະ ຣັດ​ເຊຍ ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃສ່ກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ພ​າກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ, ແລະ​ວ່າ ​ມັນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ແມ່ນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນຍາມ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ທີ່​ເປັນ​ຝັນ​ຮ້າຍສຳ​ລັບ​ກອງ​ກຳ​ລັງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.”

ທ່ານ ເຮ​ຣາ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ທ​ຣຳ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ​ຢາກ​ໃຊ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ບໍ່​ນ້ຳ​ມັນນັ້ນ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ອຳ​ນາດ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ໃນ ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ການ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ເມື່ອ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຖອນ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ອອກ​ຈາກເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ຕິດ​ກັບ ເທີ​ກີ ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ. ທ່ານ ເຮ​ຣາ​ສ ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ, ອິດ​ທິ​ພົນ​ດັ່ງ​ກ່າວອາດ​ຊ່ວຍ​ ສະ​ຫະລັດ ສຳ​ລັບ​ການຫຼິ້ນ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ການ​ສ້າງອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ໃນການຕົກ​ລົງ​ກັນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ໂດຍ​ອົງ​ການ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ເພື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG