ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະບໍ່ປາກົດຕົວໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ, ເນື່ອງຈາກສານສູງສຸດຂອງລັດໄດ້ຕັດ ສິນໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ໃນຄຳພິພາກສາທີ່ມີການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ທ່າມ ກາງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນລັດອື່ນໆ ເພື່ອຕັດສິດຂອງທ່ານ ຈາກການລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
ໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີ 14 ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະພາກສ່ວນທີ່ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ “ການກໍ່ຈະລາຈົນ ຫຼືກໍ່ກະບົດ.” ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ສານກ່າວວ່າ ການຕັດສິນຂອງຕົນຈະຖືກໂຈະໄວ້ຈົນເຖິງວັນທີ 4 ມັງກອນ ຫຼືຈົນກວ່າສານສູງສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ຈະຕັດສິນໃນຄະດີດັ່ງກ່າວນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດໂຄໂລຣາໂດກ່າວວ່າ ວັນທີ 5 ມັງກອນນີ້ ແມ່ນເສັ້ນຕາຍ ໃນການພິມບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນຂອງລັດ ເຊິ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນໃນແຕ່ລະລັດ ທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກຂອງຕົນ ເພື່ອລົງແຂ່ງຂັນ ກັບ ທ່ານໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024.
ສານສູງສຸດຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດໄດ້ຕັດສິນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນດ້ວຍຄະແນນ 4-3 ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານທຣໍາໃນການກໍ່ຈະລາຈົນເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ ປີ 2021 ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ໄດ້ຂັດຂວາງການຮັບຮອງໄຊຊະນະ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະ ທ່ານທຣໍາ Trump, ໂດຍຕັດສິດ ທ່ານທຣໍາ ຈາກການເຂົ້າຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.