ສານລັດໂຄໂລຣາໂດ ຫ້າມທ່ານທຣຳ ຈາກການລົງຄະແນນສຽງ ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນ

ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະບໍ່ປາກົດຕົວໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ, ສານສູງສຸດຂອງລັດ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ ຖືກຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ທ່າມກາງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ໃນລັດອື່ນໆ ເພື່ອຈະຕັດສິດທ່ານ ຈາກການສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
ບັນຫາທີ່ສຳຄັນແມ່ນບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີ 14 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດ ແລະມາດຕາທີ່ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ “ການກໍ່ການຈະລາ ຈົນ ຫຼືກໍ່ກະບົດ” ໃນຂະນະທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ.
ສານກ່າວວ່າ ການຕັດສິນຂອງຕົນຈະຖືກໂຈະໄວ້ຈົນເຖິງວັນທີ 4 ມັງກອນ ຫຼືຈົນກວ່າສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ຈະຕັດສິນຄະດີດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດໂຄໂລຣາໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວັນທີ 5 ມັງກອນ ແມ່ນເສັ້ນຕາຍ ໃນການພິມບັດລົງຄະແນນສຽງ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນຂອງລັດ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນການແຂ່ງຂັນຂັ້ນລັດ ທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະໃຊ້ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກຂອງຕົນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບທ່ານ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024.
ສານສູງສຸດຂອງລັດໂລຣາໂດ ໄດ້ຕັດສິນ ໃນຄຳພິພາກສາ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນດ້ວຍຄະແນນ 4 ຕໍ່ 3 ວ່າ ບົດບາດຂອງ ທ່ານທຣຳ ໃນການກໍ່ຈະລາຈົນເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ໃນລະຫວ່າງທີ່ພວກສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ໄດ້ຂັດຂວາງການຮັບຮອງໄຊຊະນະຂອງປະທານາ ທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນປີ 2020 ຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ, ເຊິ່ງໄດ້ຕັດສິດທ່ານທຣຳອອກຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.