ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍຄົນຖືກຍິງ, ຄົນນຶ່ງຕາຍ ໃນລັດ ໂຄໂລຣາໂດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງ 5 ຄົນ ແລະ ພົນລະເຮືອນສອງຄົນໄດ້ຖືກຍິງ ໃນຂະນະທີ່ຕຳ
ຫຼວດໄດ້ຕອບໂທລະສັບກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງໃນລະຫວ່າງຄອບຄົວເມື່ອວັນອາທິດ
ວານນີ້ ທີ່ລັດ ໂຄໂລຣາໂດ (Colorado) ຕັ້ງຢູ່ພາກກາງຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງ ດັກກລາສ໌ (Douglas) ກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ 5
ຄົນໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ, ແລະ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກໍໄດ້ຖືກຍິງ ແລ້ວ ກໍບໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຫຍັງອີກຕໍ່
ໄປ.
ກົມຕຳຫຼວດເມືອງ ໄດ້ຂຽນໃນ Twitter ວ່າ “ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຖືກຍິງ ແລະ ເຊື່ອວ່າຕາຍ
ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຫຍັງອີກຕໍ່ໄປ.”
ໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນດັ່ງກ່າວ, ຫ້ອງການຕຳຫຼວດເມືອງ ໄດ້ປະກາດ “ພາວະສຸກເສີນ”
ໃນບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບ, ແລະ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສ ຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້
ຄຽງໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃກ້ປ່ອງຢ້ຽມ.
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